Hat napja nem találnak egy 55 éves matektanárt a Pilisben

Hat napja nem találják Miklovicz András 55 éves matematikatanárt, aki túrázás közben tűnt el a Pilisben – írja a Blikk.

A férfi körülbelül 170 centi magas, barna szeme van, kopasz, őszülő borostás. Eltűnésekor egy zöldes pufi mellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld melegítőfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt.

Az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt, aztán azt mondta, elmegy tanítani és visszajön. Ez nem történt meg, de megtalálták a telefonját, amiből kiderült, hogy vásárolt magának egy buszjegyet a Pilis irányába. Egyik ismerőse szerint a férfi tapasztalt túrázó.

A Blikk információi szerint a rendőrég most azt próbálja kideríteni, hogy pontosan hol, melyik településen szállt le Miklovicz András a buszról. (police.hu, Blikk)