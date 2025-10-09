Hat napja nem találnak egy 55 éves matektanárt a Pilisben

belföld
Hat napja nem találják Miklovicz András 55 éves matematikatanárt, aki túrázás közben tűnt el a Pilisben – írja a Blikk.

A férfi körülbelül 170 centi magas, barna szeme van, kopasz, őszülő borostás. Eltűnésekor egy zöldes pufi mellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld melegítőfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt.

Fotó: police.hu

Az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt, aztán azt mondta, elmegy tanítani és visszajön. Ez nem történt meg, de megtalálták a telefonját, amiből kiderült, hogy vásárolt magának egy buszjegyet a Pilis irányába. Egyik ismerőse szerint a férfi tapasztalt túrázó.

A Blikk információi szerint a rendőrég most azt próbálja kideríteni, hogy pontosan hol, melyik településen szállt le Miklovicz András a buszról. (police.hu, Blikk)

belföld túra pilis eltűnés eltűnt