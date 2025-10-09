Késsel járnak iskolába a brit általános iskolások

Nagyon fiatal gyerekek visznek kést magukkal az általános iskolákba, derül ki a BBC nyomozásából.

A BBC közérdekű adatigénylése szerint 2024-ben 1 304 olyan bűncselekmény történt, amelyben kés vagy más éles tárgy szerepelt angliai és walesi iskolákban, illetve hatévfolyamos középiskolákban. A rendőrségi adatok arra utalnak, hogy az elkövetők legalább 10 százaléka általános iskolás korú volt, az esetek csaknem 80 százalékát pedig fiúk követték el.

A BBC olyan esetekről is kapott részleteket, ahol nagyon fiatal gyerekek voltak érintettek:

A Kent-i rendőrség egy négyéves gyerek ügyében intézkedett, aki kést vitt be az iskolába (az Egyesült Királyságban korábban kezdik az iskolát).

A West Midlands-i rendőrség arról számolt be, hogy egy hatéves gyerek rugós kést vitt az iskolába. A gyerek azt mondta az iskolai dolgozóknak: „Van egy tervem... meg fogom ölni [egy tanuló neve].” A dolgozók lefoglalták a kést, miután a gyerek kezdetben tagadta, hogy nála lenne.

Ugyanebben a térségben a rendőrség azt is rögzítette, hogy egy ötéves gyerek egy 25 centiméteres konyhakést vitt az iskolába, hogy „megmutassa a barátainak”, illetve egy másik hatéves tanuló egy húsvágó bárddal érkezett az iskolába.

A Cheshire-i rendőrség jelentette, hogy egy ötéves fiú vitt be konyhakést egy chesteri iskolába.

A rendőrség azonban feltehetően nem rögzítette az összes ilyen incidenst, mivel a büntethetőség alsó korhatára az Egyesült Királyságban 10 év. A BBC kért ki a rendőrségtől arra vonatkozó adatokat, hogy mennyi volt az iskolákban a késes incidensek száma. Bár a 2024-es évben rögzített késes incidensek összesített száma (1 304) a kapott adatok szerint enyhén csökkent az előző évhez képest, a súlyosabb bűncselekmények, például az erőszakos cselekmények száma emelkedett.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

A BBC beszélt olyan fiatalokkal is, akik név nélkül arról vallottak nekik, hogy vittek már kést iskolába.

Egy 15 éves fiú azt mesélte, hogy korábban egy 30 centis kést hordott magánál az órákra.

„Először akkor vittem be kést, amikor egy srác azt üzente, hogy ‘most tényleg megöllek’. Ezért megkértem az egyik haveromat, hogy szerezzen nekem egyet, és fizettem is érte úgy 30 fontot.”

Egy másik fiú, 18 éves, arról számolt be a lapnak, hogy akkor kezdett el kést hordani az iskolába, miután egy másik tanuló megtámadta és megvágta a kezét.

„Egyszerűen úgy éreztem, hogy meg kell védenem magam” – magyarázta.

A BBC megállapításaira reagálva a kormány közölte:

„Küldetésünk a késes bűncselekmények felére csökkentése. Az iskolák jogosultak biztonsági intézkedéseket hozni – beleértve a fémdetektoros kapukat is –, amennyiben ez szükséges” - válaszolták.

Néhány iskola a késeléses bűncselekmények számának növekedésére reagálva biztonsági intézkedéseket vezetett be a kések ellenőrzésére.

A West Midlands-i egyik iskolai fenntartó szervezet arról tájékoztatott a BBC-t, hogy négy középiskolájukban állandó fémdetektoros kapukat szerelnek fel, mivel az adott rendőrségi körzetben olyan magas a késes bűncselekmények aránya.