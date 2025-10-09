Kína jelentősen korlátozza a ritkaföldfémek kivitelét

Kína átfogó exportellenőrzési intézkedéseket vezetett be a ritkaföldfémek és a hozzájuk kapcsolódó technológiákra, mivel Peking meg akarja védeni domináns pozícióját a fontos ásványi anyagok globális ellátási láncában, írja a Financial Times.

A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön jelentette be a korlátozásokat. Ezzel reagálnak az amerikai lépésekre, melyekkel Washington a harmadik országokból Kínába irányuló félvezető-exportot igyekszik korlátozni.

Az új szabályok értelmében a külföldi vállalatoknak a kínai kormány jóváhagyására lesz szükségük ahhoz, hogy olyan termékeket exportálhassanak, amelyek akár nyomokban is tartalmaznak Kínából származó ritkaföldfémeket, vagy amelyek gyártásához az ország ritkaföldfém-kitermelési, -finomítási vagy mágnesgyártási technológiáját használták.

Kína szerint az intézkedések célja „nemzetbiztonságának és érdekeinek védelme”, valamint a „ritkaföldfémek katonai és más érzékeny ágazatokban való visszaélésszerű felhasználásának” megakadályozása. A kereskedelmi minisztérium szerint egyes külföldi vállalatok jelentősen károsították Kína biztonságát azzal, hogy kínai eredetű ritkaföldfémeket és technológiát adtak át másoknak katonai célokra.

A lépés lehetőséget ad Pekingnek, hogy ellenőrzése legyen a globális ritkaföldfém-ellátási lánc felett.