Kormányinfó: Orbán Viktor október 23-án részt vesz az állami ünnepségen, várják oda a Békemenetet is

Idén az október 23-i állami ünnepség a Kossuth téren lesz, „tudjuk azt is, hogy szerveződik Békemenet”, annak résztvevőit „szeretettel várjuk” – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Majd arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor részt vesz-e a Békemeneten, azt válaszolta: az állami ünnepségen vesz részt, és mond beszédet a Kossuth téren.

Ez a téma azért volt érdekes, mert aznap uniós csúcsot is rendeznek, így felmerült, hogy a miniszterelnöknek nem kell-e kihagynia az ünnepséget. Gulyás most tisztázta, hogy nem.

A másfél órásra szabott kormányinfón ezúttal mi is kérdezhettünk, utolsóként kaptunk erre lehetőséget (ahogy lenni szokott, a kérdésekre jutó idő túlnyomó többsége a kormánypropagandának jutott). Munkatársunk és a miniszter beszélgetéséről videóban is beszámolunk, de röviden a főbb témák, amikkel foglalkoztunk:

Sikeresnek tartja-e a Pride betiltására irányuló kormányzati kísérletet annak fényében, hogy a pécsivel együtt már két Pride-ot tartottak, amire Gulyás Gergely hosszas jogászkodásba-nyelvészkedésbe kezdett arról, hogy Pride volt-e a Pride. Azt végül elismerte, hogy „a gyülekezési jog még olyan jó szándékú, gyermekvédelmi célú korlátozása nem feltétlenül sikeres”.

Tettek-e feljelentés államellenes bűncselekmény miatt Semjén Zsolt ügyében (Kocsis Máté ugyebár például azt mondta, hogy a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”). Gulyás többek között arról beszélt, hogy „a büntetőjog és a politikai valóság nem mindig egyezik”, de arra például nem tudott kielégítő választ adni, hogy mi akadályozta volna a kormány cselekvőképességét ebben az ügyben. Azt felelte ugyanis, hogy „olyan ocsmány hazugságokkal vádolták meg a kormány tagjait minden alap nélkül, amik ha igazak lennének, utána lehetetlen lenne kormányozni.”

Megkérdeztük azt is, hogy miért hívták meg Bede Zsoltot a digitális polgári körök arénás találkozójára, és mi a véleménye Gulyás Gergelynek a horogkereszttel fotózkodó Bedéről, illetve arról, hogy Orbán Viktor együtt fotózkodott vele. Ez utóbbira azt válaszolta: „sokan sokakkal fotózkodnak”.

A Szőlő utcai nyomozás és a gyermekvédelem ügye, illetve a Semjén Zsolt-ügy a kormányinfó más kérdéseiben is előkerült. „Ha valaki elkövet egy bűncselekményt, annak nyilvánosságra lehet hozni a nevét” – ezt arra a felvetésre válaszolta Gulyás, hogy nem sértett-e személyiségi jogokat Kocsis Máté, amikor megnevezte a Juhász Péter műsorában nyilatkozó Látó Jánost. Ő egy Ózd környéki gyermekotthon kapcsán beszélt „Zsolt bácsiról”, de az elmondottakra nem volt bizonyítéka.

Gulyás szerint ha „valaki megrágalmazni tud kormánypárti politikust, annak a nyilvánosság elé is tudni kell állni”. (A „rágalmazás” és a „bűncselekmény elkövetése” kifejezésekkel feltehetően szintén azt illusztrálta Gulyás, hogy a politikai és büntetőjogi értelmezések nem ugyanazok, hiszen bírói döntés még nincs ezekben az ügyekben.)

A Szőlő utcai botrány kapcsán azt mondta, hogy Juhász Péter Pál kifogástalanéletvitel-vizsgálata során merültek fel olyan adatok, amelyek titkos adatgyűjtést indokoltak ellene, majd az adatgyűjtés eredménye indokolta azt, hogy felfüggesszék. Arra a felvetésre, hogy 2019 óta zajlik egy másik nyomozás a Szőlő utcával kapcsolatban, szexuális visszaéléssel vádolnak egy nevelőt, azt mondta, hogy Rétvári Bence BM-államtitkár tud erről tájékoztatást adni. Arra a kérdésre pedig, amit mi írtunk meg a múlt héten, hogy igazságügyi szakértői szakvélemény szerint az egyik érintettet már 12 évesen bántalmazhatták szexuálisan, egy nagyon fura választ adott: „Annyiféle mendemonda van, hogy lennének itt a magyar sajtó képviselői közül, akik a főnökeik miatt esetleg kényelmetlenül éreznék magukat.”

Miután a Kormányinfó nagy része a fentieken túl, ahogy írtam, a kormánypropaganda alákérdezésével telt (Tisza párti ügyek, az „akár bűnszervezet formájában is” szavazó Európai Parlament, Ilaria Salis, mentelmi ügyek), az érdemi bejelentéseket, vagy a valós kérdésekre adott fontos, érdekes válaszokat az alábbiakban szedtük össze: