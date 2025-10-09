Kormányinfó: Orbán Viktor október 23-án részt vesz az állami ünnepségen, várják oda a Békemenetet is

Idén az október 23-i állami ünnepség a Kossuth téren lesz, „tudjuk azt is, hogy szerveződik Békemenet”, annak résztvevőit „szeretettel várjuk” – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Majd arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor részt vesz-e a Békemeneten, azt válaszolta: az állami ünnepségen vesz részt, és mond beszédet a Kossuth téren.

Ez a téma azért volt érdekes, mert aznap uniós csúcsot is rendeznek, így felmerült, hogy a miniszterelnöknek nem kell-e kihagynia az ünnepséget. Gulyás most tisztázta, hogy nem.

A másfél órásra szabott kormányinfón ezúttal mi is kérdezhettünk, utolsóként kaptunk erre lehetőséget (ahogy lenni szokott, a kérdésekre jutó idő túlnyomó többsége a kormánypropagandának jutott). Munkatársunk és a miniszter beszélgetéséről videóban is beszámolunk, de röviden a főbb témák, amikkel foglalkoztunk:

  • Sikeresnek tartja-e a Pride betiltására irányuló kormányzati kísérletet annak fényében, hogy a pécsivel együtt már két Pride-ot tartottak, amire Gulyás Gergely hosszas jogászkodásba-nyelvészkedésbe kezdett arról, hogy Pride volt-e a Pride. Azt végül elismerte, hogy „a gyülekezési jog még olyan jó szándékú, gyermekvédelmi célú korlátozása nem feltétlenül sikeres”.
  • Tettek-e feljelentés államellenes bűncselekmény miatt Semjén Zsolt ügyében (Kocsis Máté ugyebár például azt mondta, hogy a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”). Gulyás többek között arról beszélt, hogy „a büntetőjog és a politikai valóság nem mindig egyezik”, de arra például nem tudott kielégítő választ adni, hogy mi akadályozta volna a kormány cselekvőképességét ebben az ügyben. Azt felelte ugyanis, hogy „olyan ocsmány hazugságokkal vádolták meg a kormány tagjait minden alap nélkül, amik ha igazak lennének, utána lehetetlen lenne kormányozni.”
  • Megkérdeztük azt is, hogy miért hívták meg Bede Zsoltot a digitális polgári körök arénás találkozójára, és mi a véleménye Gulyás Gergelynek a horogkereszttel fotózkodó Bedéről, illetve arról, hogy Orbán Viktor együtt fotózkodott vele. Ez utóbbira azt válaszolta: „sokan sokakkal fotózkodnak”.
Forrás

A Szőlő utcai nyomozás és a gyermekvédelem ügye, illetve a Semjén Zsolt-ügy a kormányinfó más kérdéseiben is előkerült. „Ha valaki elkövet egy bűncselekményt, annak nyilvánosságra lehet hozni a nevét” – ezt arra a felvetésre válaszolta Gulyás, hogy nem sértett-e személyiségi jogokat Kocsis Máté, amikor megnevezte a Juhász Péter műsorában nyilatkozó Látó Jánost. Ő egy Ózd környéki gyermekotthon kapcsán beszélt „Zsolt bácsiról”, de az elmondottakra nem volt bizonyítéka.

Gulyás szerint ha „valaki megrágalmazni tud kormánypárti politikust, annak a nyilvánosság elé is tudni kell állni”. (A „rágalmazás” és a „bűncselekmény elkövetése” kifejezésekkel feltehetően szintén azt illusztrálta Gulyás, hogy a politikai és büntetőjogi értelmezések nem ugyanazok, hiszen bírói döntés még nincs ezekben az ügyekben.)

A Szőlő utcai botrány kapcsán azt mondta, hogy Juhász Péter Pál kifogástalanéletvitel-vizsgálata során merültek fel olyan adatok, amelyek titkos adatgyűjtést indokoltak ellene, majd az adatgyűjtés eredménye indokolta azt, hogy felfüggesszék. Arra a felvetésre, hogy 2019 óta zajlik egy másik nyomozás a Szőlő utcával kapcsolatban, szexuális visszaéléssel vádolnak egy nevelőt, azt mondta, hogy Rétvári Bence BM-államtitkár tud erről tájékoztatást adni. Arra a kérdésre pedig, amit mi írtunk meg a múlt héten, hogy igazságügyi szakértői szakvélemény szerint az egyik érintettet már 12 évesen bántalmazhatták szexuálisan, egy nagyon fura választ adott: „Annyiféle mendemonda van, hogy lennének itt a magyar sajtó képviselői közül, akik a főnökeik miatt esetleg kényelmetlenül éreznék magukat.”

Miután a Kormányinfó nagy része a fentieken túl, ahogy írtam, a kormánypropaganda alákérdezésével telt (Tisza párti ügyek, az „akár bűnszervezet formájában is” szavazó Európai Parlament, Ilaria Salis, mentelmi ügyek), az érdemi bejelentéseket, vagy a valós kérdésekre adott fontos, érdekes válaszokat az alábbiakban szedtük össze:

  • Gulyás Gergely kedden találkozik Varga Judittal. „Nem a fogadókészség hiányzik, hanem a csatlakozási szándék” hiányzott eddig, de most megkérdezi Vargát, hogy változott-e esetleg a szándéka. „Mindenre alkalmasnak tartom” – felelte arra a kérdésre, hogy ha ezek szerint „elévült a kegyelmi botrány”, akkor Vargát el tudná-e képzelni egyéni jelöltnek akár Magyarral szemben, vagy kormányzati szerepben, esetleg a saját minisztériumában.
  • A kormány úgy döntött, hogy az állami szociális intézményrendszernek 17 milliárd forintot juttatnak, Gulyás előbb azt mondta, hogy „ez az állami intézményrendszer modernizációjára és bérekre is felhasználható”, de később hozzátette, hogy az étkeztetésre is lehet költeni belőle. Elismerte, hogy „határozottan nem elég” az a napi 1500 forint, amit most a gyermekvédelmi intézményekben a gyerekek háromszori-ötszöri érkezésre költhetnek. Arról, hogy pontosan mire költik a pénzt, a Belügyminisztérium a jövő héten ad tájékoztatást, míg a kormány egy hónapon belül jövő évtől hatályos béremelésekről is dönt.
  • „Ma is megvan a jogalapja” annak, hogy lelőjék a Magyarország légterében felbukkanó drónokat, mondta a miniszter annak apropóján, hogy a német kormány most ilyen törvényről döntött.
  • Folytatódott a magyarázkodás Orbán Viktor dublini repülőzése körül. Gulyás egy kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda tud erre választ adni, és hogy már adott is, miszerint nem került az adófizetőknek pénzbe, tehát „feltételezem, hogy Orbán Viktor maga fizette”, majd arról, hogy egyébként egy parlamenti képviselő sportszövetségi meghívásnak eleget tehet – amivel arra utalt, hogy akár az MLSZ is fizethette az utat. A témával alaposan foglalkozó cikkünk itt olvasható.
  • A kecskeméti egyetem azért kap újra 44 milliárdot a kampusz megépítésére – miután az előző 44 milliárd az MNB alapítványi botránya következtében nincs meg –, mert azóta a kuratórium több tagja távozott, új elnök is van. Gulyás szerint rendben van a dolog, ha végül a kampusz felépül.
  • Kisebb módosítások lesznek az Otthon start programban, „szélesebbre tárják az ajtót, igazságtalanságokat szüntetnek meg”. A részleteket Panyi Miklós államtitkár pénteken mondja el.
  • A belügyminiszter javaslatára elfogadtak egy lakhatás-támogatási programot a budapesti rendőröknek. A fővárosban az állomány feltöltése nehézséget jelent, ismerte el Gulyás, amit a magas lakhatási költségek magyaráznak. A rendőrök budapesti lakhatásának támogatására 10 milliárd forintot szánnak a jövő évi költségvetésben.
  • A munkáltatók kérésére újrakezdődnek a bértárgyalások a munkaadók és a munkavállalók között az NGM koordinálásával a jövő évi minimálbér-emelésről. „Van egy célja a kormánynak, ezt szeretnék valóra váltani, de ha a munkaadók és munkavállalók megállapodnak, azt a kormány elfogadja”, mondta erről Gulyás.
  • Jászladányban megújult a nemzeti összetartozás emlékparkja.
