Megvan, honnan hova tart a Békemenet október 23-án, Magyar Péter korábban azt írta, ez a helyszín a Tiszának már kicsi lenne

Bejelentette a Civil Összefogás Fórum az október 23-ai Békemenet pontos idejét és útvonalát.

9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren, ahonnan 10 és 11 óra között indulnak a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor mond beszédet. Az útvonal a következő: Margit híd, Nyugati tér, Alkotmány utca, Kossuth Lajos tér.

Fotó: Bankó Gábor/444

Arról, hogy lesz most Békemenet, először Orbán Viktor beszélt a Papp László Sportarénában, a Digitális Polgári Körök gyűlésén szeptember 20-án. Két nappal később Magyar Péter is bejelentette a tiszás „nemzeti menetet” október 23-ára.

Utóbbi délután 2-kor indul a Deák Ferenc térről, és mivel Magyar szerint „a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek, így várhatóan a Hősök terére vonulunk és ott tartjuk a megemlékezést”. (via civil.info)