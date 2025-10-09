Négyezer forintot kér a Népszabadság archívumának böngészéséért a Mediaworks

Kilenc évvel a Népszabadság bezárása után pénzzé teszi a lap archívumát a kormányközeli Mediaworks Előfizetési oldalukon, a Lapcentrumon mostantól elő lehet fizetni az egykori napilap archívumára – vette észre a HVG.

Hat hónapnyi előfizetésért 3990 forintot kérnek. A Népszabadság nyomtatott számainak archívuma egyébként elérhető az Arcanumon is.

A nol.hu és a nepszabadsag.hu internetes oldalak, melyeken a Népszabadság Online archívuma volt, tavaly novemberben lettek elérhetetlenek. A Népszabadságot 2016 őszén záratta be a Mediaworks nem sokkal az után, hogy a kiadó Mészáros Lőrinchez került.