Donald Trumpnak ajánlotta friss Nobel-békedíját María Corina Machado

„Venezuela szenvedő népének és Trump elnöknek ajánlom ezt a díjat az ügyünk iránti határozott támogatásáért” – írta az X-en a friss Nobel-díjas María Corina Machado, amire a Politico hívta fel a figyelmet. „A győzelem küszöbén állunk – fogalmazott a posztban Machado –, és jobban, mint valaha számítunk Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus nemzeteire mint fő szövetségeseinkre a szabadságért és a demokráciáért vívott küzdelmünkben.”

Donald Trump és hívei az elmúlt hónapokban folyamatosan lobbiztak annak érdekében, hogy az amerikai elnök kapja meg a díjat. Érveik között szerepelt, hogy számos konfliktust simított el, és több konfliktus esetében is közvetített a felek között. Így szerepe volt az örmények és az azeriek közötti közeledésben éppúgy, mint a gázai–izraeli tűszszünet elérésében, amelyről ez idő szerint még nem tudni, hogy tartós lesz-e. Az orosz agressziót ugyanakkor ez ideig egyáltalán nem sikerült megállítania, noha az elnökválasztási kampányában azt állította, hogy akár huszonnégy óra alatt is békét tudna teremteni Ukrajnában.

Maria Corina Machado, a venezuelai ellenzék vezetője Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A Meduza azt írja, hogy Trump reposztolta Machado bejegyzését a Truthon, az elnök fiókja azonban (este fél 10-kor, hírünk élesítének pillanatában) egy ideje nem elérhető. Így nem ellenőrizhető az az információ sem, mely szerint az amerikai elnök közzétett ugyanott egy videót, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök a kirgizisztáni Dusanbéban arról beszél, hogy az illetékes bizottság néha olyanoknak adja az elismerést, akik semmit sem tettek a békéért, és emiatt a díj presztízse megkopott. Trump ehhez a Meduza szerint azt írta, köszönet Putyin elnöknek.

Azt, hogy 2025-ben a venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado kapja a Nobel-békedíjat, péntek délelőtt jelentették be Oslóban, Norvégia fővárosában. Az indoklás szerint Machado „a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdítása érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért” kapta a díjat, valamint „azért a küzdelméért, amit a diktatúrából a demokráciához vezető igazságos és békés átmenet megvalósításáért folytat”. (via Politico, Meduza)