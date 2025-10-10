Erre senki nem számított: Leó pápa beolvasott az újságíróknak? Mutatjuk!

Fotó: ALESSIA GIULIANI/Hans Lucas via AFP

XIV. Leó a globális hírügynökségek képviselőinek tartott zártkörű audienciáján elítélte a clickbaitet, mint az újságírás „megalázó” elemét – írja az Australian Associated Press.

Pápaságának első hat hónapjában aktívan promotálta az újságírást, mint „mindannyiunk által védendő közjót”, de most arra is figyelmeztetett, hogy „a kommunikációt meg kell szabadítani a romboló téveszméktől, a tisztességtelen versenytől és az úgynevezett clickbait megalázó gyakorlatától.”

A clickbait olyan kattintásvadász cím, amely nem információkat közöl, hanem elhallgatja azokat, hogy ezzel több kattintást hozzon. Lásd ennek a cikknek a címét.

Olasz nyelvű beszédében a pápa kiemelte a Gázában és Ukrajnában a frontvonalról tudósító újságírók munkáját is. „Az információhoz való szabad hozzáférés a társadalmaink építményét fenntartó pillér, ezért kötelességünk megvédeni és garantálni azt” – mondta. „A jelenlegi események különös megkülönböztető képességet és felelősségvállalást igényelnek, és egyértelmű, hogy a médiának döntő szerepe van a kritikus gondolkodás elősegítésében”.

A pápa az AI térnyerésével a hírközlő médiát érintő kihívásokról is beszélt. „A mesterséges intelligencia megváltoztatja az információk fogadásának és a kommunikációnak a módját, de ki irányítja ezt, és milyen célokból? Ébernek kell lennünk, hogy a technológia ne váltsa fel az embert, és hogy az információk és az algoritmusok, amelyek ma irányítják, ne a kevesek kezébe kerüljenek” – mondta.

Kulcsfontosságúnak nevezte a „tulajdonosi források átláthatóságát, az elszámoltathatóságot, a minőséget és az objektivitást”:

„Kérem önöket: soha ne adják el a tekintélyüket!”

(via Guardian)