Pintér Attila újra munkát kaphat az NB I-ben, „adott esetben” januártól átveheti a Kisvárda irányítását

Az NB I-es Kisvárda irányítói egyetlen emberrel jutottak el odáig, hogy vezetőedzői szerződéstervezetet kapott, ő Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány. Erről az M4 Sport honlapján jelent meg újságcikk, mely szerint az edző „adott esetben” januárban veheti át a csapat irányítását.

Az előző szezonban Révész Attila, a klub igazgatója gardírozta a csapatot vezetőedzőként is, amely a másodvonalbeli kör után visszajutott a legjobbak közé. A 2025/26-os szezonra Gerliczki Máté vette át a feladatot, ám vele szemben szeptember végére elfogyott a bizalom. Ekkor ismét Révész vállalta a feladatot, a DVTK múlt heti legyőzésekor már ő ült a padon, és úgy tűnik, marad is a téli szünetig.

A várdai klubhonlap tájékoztatása szerint a sportvezető több edzőjelölttel is tárgyalt, ám az a döntés született, hogy egyelőre ő maga irányítja a szakmai munkát.

Pintér Attila a felcsúti Pancho Arenában, 2017. március 5-én Fotó: Botos Tamás/444

Révész elmondta, fel is függesztették az edzőkeresést, ami nem volt könnyű, „mivel volt, akivel közel kerültek egymáshoz”. A sportigazgató szerint egy emberrel jutottak el odáig, hogy szerződéstervezetet kapott, mégpedig Pintér Attila korábbi szövetségi kapitánnyal, „aki jól ismeri a Kisvárdát, ugyanis a fia, Pintér Filip ott futballozik”.

„Az ő szakmaisága áll hozzám a legközelebb – mondta Révész. – Attilával órákat beszélünk a futballról, annyira megszállott, mint én. A munkamorálja, a szenvedélye lehetővé tenné, hogy a stílust tovább vigye. Edzéselméleti, felfogásbeli különbségek vannak, amelyek nem áthidalhatatlanok. Ha később oda kerülünk, hogy mégsem tudom irányítani a csapatot, akkor ő alkalmas lesz a feladatra.” „Még picit azért meg kell ismernünk egymást, csiszolódnunk kell, mivel két erős személyiségről van szó” – tette hozzá.

Kilenc forduló után a Kisvárda úgy ötödik az NB I-ben, hogy egy meccsel kevesebbet játszott.

A most 59 éves egykori válogatott játékos, Pintér Attila 9 hónapig volt a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya 2013–14-ben. Emellett tucatnyi klubnál edzősködött – Celldömölktől Mezőkövesden át Ferencvárosig –, legutóbb az NB II-es Vasasnál dolgozott, a klubot azonban nem tudta visszajuttatni az élvonalba, így nem hosszabbították meg idén májusban lejárt szerződését.