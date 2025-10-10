Találtak egy holttestet abban a főcsatornáben, ahol eltűnt a Debreceni Egyetem kutatója

A Debreceni Egyetem doktoranduszai múlt kedden szenvedtek csónakbalesetet a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán, hárman kiúsztak, de egy 25 éves férfit azóta is kerestek. A fiatal kutatók halbiológiai vizsgálatot végeztek a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat.

A Haon beszámolója szerint pénteken a főcsatorna püspökladányi szakaszán a halőrök találtak egy elhunyt férfit. Míg zajlik a holttest azonosítása, addig nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

