A rendőrség megerősítette: a Debreceni Egyetem eltűnt kutatójának holttestét találták meg pénteken

Szombaton a Hajdú-Bihar megyei rendőr-főkapitányság megerősítette a megyei lap érdeklődésére, hogy a szeptember 30-án eltűnt 25 éves kutató holttestét találták meg a halőrök pénteken a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán.

A Debreceni Egyetem doktoranduszai halbiológiai vizsgálatot végeztek a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor csónakbalesetet szenvedtek. A motoros gumicsónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a baleset történt.

A négy utas közül hárman partra tudtak úszni, a 25 éves, első éves doktorandusz H. M.-nek viszont ez nem sikerült. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.