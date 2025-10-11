Donald Trump nem kérte el María Corina Machadótól a Nobel-békedíját, pedig szerinte ha kéri, Machado odaadta volna neki

Donald Trump közölte, hogy a Nobel-díjas María Corina Machado felhívta, és azt mondta, az ő tiszteletére fogadja el a díjat. A Nobel-békedíj odaítélése miatt a Fehér Ház azzal vádolta a Nobel-bizottságot, hogy „a béke helyett a politikát választotta”, és élesen bírálta a bizottság döntését, amiért a díjat a venezuelai ellenzéki vezetőnek ítélték oda Trump helyett, aki a leghangosabban akarta a Nobel-békedíjat.

„Trump elnök továbbra is békemegállapodásokat köt, háborúkat zár le és életeket ment meg. Humanitárius szív dobog benne, és soha nem lesz még egy ember, aki akaraterejével hegyeket mozgat meg” – írta Steven Cheung, a Fehér Ház szóvivője az X-en.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Amikor péntek este újságírók a döntésről kérdezték, Trump közvetlenül ugyan nem bírálta a bizottságot, de megint magának tulajdonította nyolc háború lezárását, és azt mondta, Machado valószínűleg neki adta volna a díjat, ha kéri: „Az a személy, aki ténylegesen megkapta a Nobel-díjat, ma felhívott, és azt mondta: Az ön tiszteletére fogadom el, mert ön érdemelte volna meg igazán” – mondta Trump az Ovális Irodában.

„Ez egy nagyon kedves gesztus volt. Nem mondtam neki, hogy »akkor add nekem«, bár szerintem megtette volna. Nagyon kedves volt.”

Bár Trump az elmút hónapokban egészen látványosan fixálódott rá a Nobel-békedíjra, pénteken elismerte, hogy a Nobel-bizottság döntése technikailag a 2024-es évre vonatkozott, amikor ő még kampányolt, de szerinte a békéhez való hozzájárulása olyan jelentős volt, hogy ennek ellenére neki kellett volna adni a díjat. „2024-ben kampányoltam. De vannak, akik azt mondják, annyit tettünk, hogy akkor is nekünk kellett volna adniuk.” (Reuters)