Tony Blair hivatalban levő miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel a Downing Street 10-ben

Tony Blair brit miniszterelnökként Downing Street-i irodájában találkozott Jeffrey Epsteinnel, Peter Mandelson javaslatára – derül ki a Nemzeti Levéltárból most nyilvánosságra hozott dokumentumokból. (Mandelsont idén szeptemberben menesztették amerikai nagyköveti posztjáról, miután új információk kerültek elő arról, mennyire szoros kapcsolatban állt az elítélt szexuális bűnelkövetővel.) Mint kiderült, Epstein 2002. május 14-én látogatta meg Blairt, miután Lord Mandelson ezt javasolta a miniszterelnök akkori kabinetfőnökének, Jonathan Powellnek, hogy találkozzon vele. A találkozó idején Mandelson munkáspárti képviselő volt, de Blair bizalmas szövetségesének számított. Epsteint Powellnek küldött e-mailjében „biztonságosnak” és „barátnak” nevezte, mielőtt a találkozó létrejött volna.

A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát korábban kormányzati tisztviselők akadályozták arra hivatkozva, hogy az ártana a brit–amerikai kapcsolatoknak. A Nemzeti Levéltár azonban most egy közérdekű adatigénylés nyomán kiadta őket.

Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök 2021. november 14-én az első világháború lezárására emlékező ünnepségen. Fotó: TAYFUN SALCI/Anadolu Agency via AFP

A BBC szerint egy, a találkozó előtti héten kelt e-mailben Mandelson ezt írta Epsteinnek: „Emlékszel, amikor Clinton találkozott TB-vel [Tony Blairrel], és azt mondta, be akarja mutatni az utazgató barátját, Jeffrey Epsteint, TB-nek? Ez akkor meghiúsult – TB elmondása szerint – valamilyen irodai okból, amit ő maga sem értett pontosan. Úgy gondolom, TB-t érdekelné Jeffrey megismerése, aki az én barátom is, mivel Jeffrey aktívan támogatja a tudományt/vállalkozó, és jól ismeri a világpiacokat és devizákat. Fiatal és energikus. Megbízható (bármit is jelentsen ez), és Clinton mostanában sokat utazik vele. (…) Említettem TB-nek, hogy Jeffrey jövő héten Londonban lesz, és azt mondta, szívesen találkozna vele. Jeffrey rugalmas – keddtől bármikor el tud jönni, hogy igazodjon a miniszterelnök napirendjéhez –, de viszonylag gyors visszajelzést kér, hogy ehhez tudja igazítani a programját. Tudsz erről visszajelezni?”

Egy akkori vezető kormánytisztviselő a találkozó napján készült feljegyzésében ezt írta Epsteinről: „A szupergazdagok pénzügyi tanácsadója és ingatlanfejlesztő. Bill Clinton és Peter Mandelson barátja. (…) Epstein rendkívül tehetős, és közel áll a yorki herceghez.”

Blair szóvivője a mostani közlésekre reagálva elmondta: „Amennyire vissza tud emlékezni, Blair úr kevesebb mint fél órát töltött vele Downing Street-i irodájában 2002-ben, és az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok politikai helyzetéről beszélgettek. Soha többé nem találkozott vele, és nem tartotta vele a kapcsolatot. A találkozó természetesen jóval azelőtt történt, hogy Epstein bűncselekményei ismertté váltak volna.” (Guardian)

