Gyors intézkedést követelt Magyarország ellen az osztrák kormány a kiskereskedelmi különadó miatt

Az oszrák gazdasági miniszter, Wolfgang Hattmannsdorfer két levélben követelt beavatkozást az Európai Bizottságtól a Magyarország ellen a kiskereskedelmi élelmiszerláncokra kivetett különadók miatt. Hattmannsdorfer „gyors intézkedésre” szólította fel a Bizottságot, hangsúlyozva, hogy a belső piaci szabályoknak minden tagállamra egyformán kell vonatkozniuk.

Wolfgang Hattmannsdorfer oszrák gazdasági miniszter Fotó: GEORG HOCHMUTH/APA-PictureDesk via AFP

A magyar kiskereskedelmi adó miatt tavaly már elindított egy vizsgálatot az osztrák kormány és a Spar osztrák-holland tulajdonú kiskereskedelmi vállalat panaszai miatt. A Spar azt állította, hogy a magyar kormány a különadóval vezetés veszteséges működésre kötelezi. A vizsgálat 2025 júniusában jutott el oda, hogy állásfoglalást küldtek Magyarországnak. Az EU szerint a magyar intézkedés sérti a letelepedés szabadságát. Amennyiben Magyarország válasza nem bizonyul kielégítőnek, a következő lépés az Európai Bírósághoz (EuGH) benyújtott kereset lehet.

Hattmannsdorfer levelet küldött Stéphane Séjourné, a Bizottság ügyvezető alelnöknek és Teresa Ribera, alelnöknek is, amiben következetes fellépést sürgetett minden olyan diszkriminatív intézkedés ellen, ami aláássa az egységes belső piac működését.

Emellett a függőben lévő állami támogatási panasz gyors elbírálását is kérte.

Magyarország 2022 óta különadót vet ki az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorra, amely a nettó árbevétel akár 4,5 százalékát is elérheti. A szabályozás főként a nemzetközi láncokat, például a Spar és a Hofer áruházakat érinti. Ezzel szemben a magyar franchise-hálózatok és hazai kiskereskedelmi szereplők mentességet élveznek vagy csak alacsonyabb adót fizetnek.

Az osztrák Gazdasági Kamara élelmiszer-kereskedelmi tagozatának elnöke, Christian Prauchner, közleményében üdvözölte az osztrák kezdeményezést, kijelentve, hogy a magyar különadó diszkriminatív. Szerinte azok az osztrák vállalatok, amik Magyarországon beruháztak és több ezer munkahelyet teremtenek, hátrányos helyzetbe kerültek a szabályozás miatt. (ORF)