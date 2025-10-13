Átálltak a katonák is a tüntetőkhöz, elmenekült a madagaszkári elnök

Újabb ország vezetőjét buktatták meg a Z-generációs forradalmak: egy hónappal azután, hogy Nepálban lemondatták a tüntetők a miniszterelnököt, Madagaszkáron is menekülésre fogta az elnök. A szeptember végén a régóta tartó víz- és áramkimaradások miatt kirobbant, fiatalok által vezetett tüntetések eredményeként Andry Rajoelina elnök először még csak a kormányt áldozta be, most viszont ő maga is menekülni kényszerült.

Rajoelina hétfőn a hírek szerint egy francia katonai repülőgéppel menekült el az országból, néhány órával azelőtt, hogy a népéhez szólni készült volna. A francia állami rádió, az RFI szerint az elnök, aki francia állampolgársággal is rendelkezik, az Emmanuel Macron elnökkel kötött megállapodás után elrepült a fővárosból, Antananarivóból, minden valószínűség szerint Dubajba.

Andry Rajoelina Fotó: AMAURY CORNU/Hans Lucas via AFP

Az 51 éves Rajoelina 2009 és 2014 között volt először elnök, majd 2023-ban tért vissza a hatalomba. A hetek óta tartó tüntetések alatt egyre inkább elszigetelődött, miután elvesztette egy kulcsfontosságú katonai egység támogatását, amely a fiatal aktivistához csatlakozott: az Agence France-Presse riporterei szerint hétfőn az antananarivói városháza előtti teret elárasztó tüntetők között voltak az elit Capsat egység katonái is, akik fontos szerepet játszottak a 2009-es puccsban, amikor Rajoelina tömeges tiltakozások nyomán elődjét, Marc Ravalomananát elűzték a hatalomból, és ő lett az elnök.

Jelen voltak a csendőrség tisztjei is, akiket azzal vádoltak, hogy több mint két héten át szinte naponta zajló tüntetések során túlzott erőszakot alkalmaztak. Videóüzenetben elismerték, hogy „hibákat és túlkapásokat” követtek el. Az ENSZ szerint a zavargások első napjaiban legalább 22 ember halt meg. Rajoelina azonban vitatta az áldozatok számát, és a múlt héten azt mondta, hogy „tizenkét haláleset volt megerősítve, és ezek az emberek mind fosztogatók és vandálok voltak”.

Szombaton néhány Capsat-katona egy videót tett közzé a közösségi médiában, amelyben azt mondták: „Fogjunk össze, katonák, csendőrök és rendőrök, és ne fogadjuk el, hogy azért fizessenek bennünket, hogy lelőjük barátainkat, testvéreinket.”

Nemrég részletesen írtunk arról, hogyan terjednek Ázsiában, és most már Afrikában is a Z generációs forradalmak. Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat, de az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal. A madagaszkári tüntetők átvették a Nepálban használt zászlót is. A tüntetők hasonló online szervezési taktikákat alkalmaztak, mint a tavalyi kenyai megmozdulások során, amelyek eredményeként a kormány visszavonta a tervezett adótörvényt. (via The Guardian)