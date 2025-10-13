Gerendai Károly: Lehet, hogy nekem kell megint átvennem a Szigetet ahhoz, hogy megmaradhasson

„A háttérben zajlik tárgyalás, de még nincs semmiről megegyezés. Egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy szó van arról, hogy lehet, hogy nekem kell megint átvennem a Szigetet ahhoz, hogy megmaradhasson” – mondta Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a Rádió 1 Balázsék című műsorában.

Gerendai Károly a 2016-os Sziget kezdése előtt Fotó: Mohai Balázs

Arra a kérdésre, hogy kellemes teher-e ez neki, azt mondta, nem erre készült.

„Nyolc éve azért szálltam ki, mert azt gondoltam, hogy már kiöregedtem, nem azért, mert azt gondoltam, hogy nyolc év múlva fiatalabb leszek. Inkább arról van szó, hogy az embernek fontos annyira a gyereke, hogy próbáljon ilyenkor kiállni mellette.”

A tárgyalásokról konkrétumokat nem mondott, mert aláírt titoktartási nyilatkozatokat, de szerinte nem az a kérdés, hogy mennyi pénz kell a visszavásárláshoz, hanem az, hogy mennyi pénzt kell arra fordítani, hogy megmaradjon a fesztivál.

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn reggel arról posztolt: a szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. felmondta a fővárosnál a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási engedélyét. Állítása szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat. Karácsony szerint a városnak „dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával”, és reméli, hogy a felmondás nem egy korság végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti.

A Forbes korábban azt írta, a szervezőknek ötéves, 2026-ig szóló területfoglalási szerződése volt, ezt mondták fel. Az biztos, hogy az új tulajdonosnak – ha lesznek –újra kell kötnie a megállapodást.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szervezők szerint a mostani események nem jelentik a fesztivál végét, közleményükben azt írták: „a hazai menedzsment javaslatára a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését”. Gerendai a Forbesnak azt mondta, reményei szerint nagyon gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is.

Gerendai 2017-ben szállt ki a szervezésből, a Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt. 70 százalékát 2017-ben, a maradékot 2022-ben adta el a luxemburgi Superstruct Entertainmentnek. Ezt a céget tavaly júniusban vásárolta meg az amerikai KKR tőkealap 1,3 milliárd fontért, akkori árfolyamon több mint 609 milliárd forintért.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A 2025-ös adatokat még nem ismerjük, de az elmúlt évek gazdasági mutatóit igen. Ezekből kiderül, hogy a 2023-as, 1,8 milliárd forintos veszteséget bőven megkétszerezték 2024-ben, amikor 3,9 milliárdos mínusszal zártak.

A szervezői csapat azt írta, őszintén bíznak abban, hogy „a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne, hiszen a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének az újbóli megerősítésére. Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk majd a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra és a Főváros megértő együttműködésére is. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nemcsak az abban közvetlenül érdekeltek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy”.