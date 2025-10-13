Harc az előítéletek ellen – így elemezte a Fradi és a Soroksár kapusa Az ellenállás melankóliáját és Krasznahorkai Nobel-díját

Krasznahorkai László Fotó: Bridgeman Images via AFP

Az előítéletek rabjainak figyelmébe ajánlom a Fradi egykori, a Soroksár jelenlegi kapusának, Holczer Ádámnak a Sporttévében tett nyilatkozatát Krasznahorkai László Nobel-díjáról.

Holczer olyan aktívan focizó tévés futballszakértő, aki nem hülye, és beszélni is tud, de eddig nem tőle jutott volna eszembe regényolvasási tanácsot kérni. Most már nem ez a helyzet, bár azt nem tudom, hogy Sallói Istvánnál is érdemes lenne-e próbálkoznom. Egy a szomorú: vagy neki, vagy Hrutka Rudi Jánosnak buknia kell, mert azt nem tudom elfogadni, hogy egyszerre két fradista irodalmár legyen jelen a hazai közbeszédben.

Holczer Ádám

Spoiler: Holczer azt javasolja, hogy ha még nem olvastál Krasznahorkait, inkább kezdd a Háború és háborúval vagy Az ellenállás melankóliájával, mint a Sátántangóval.

Az, hogy Holczer otthon van az irodalomban, nem újkeletű hír, ha hír egyáltalán, Nyáry Krisztián 2 évvel ezelőtt egy műsorban „majdnem profi” olvasónak minősítette őt:

Holczer a kapuskodás és a punditkodás mellett gyakorló szőlősgazda is.