Juhász Péter Pál áldozata szerint most lehet reménye azoknak a társainak, akik eddig nem szólaltak meg

„Rengeteg gyermekről beszélhetünk. Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, de, volt, mert akkor még kiskorú volt vagy éppen fiatalkorú volt, voltak, voltunk, és mellettünk nem állt senki” - mondta a Szőlő utcai javítóintézet most már letartóztatásban lévő exigazgatójának, Juhász Péter Pálnak korábbi áldozata az RTL Házon Kívül című műsorában.

A Zsuzsa néven említett lány 14 évesen találkozott Juhásszal, aki akkor még nem a Szőlő utcai fiú javítóintézetet vezette, hanem egy átmeneti intézményt. A fiatal nő felidézte, hogy többen nagyon elesettek voltak, amikor bekerültek a gyermekotthonba, így különösen sokat jelentett nekik Juhász figyelme. A férfi több utazásra is elvitte Zsuzsát és társait, majd egy ilyen során megmutatta a lánynak az intimpiercingjét. Ezen a lány teljesen megdöbbent, be is számolt más nevelőknek az esetről, akik viszont azt mondták, „ez nem lehetséges”. A riport szerint egyébként Juhász Péter Pál több lánynak is intimpiercinget rakott be az intézmény egyik helyiségében, ahol dolgozott.

Zsuzsa arról is beszélt, reméli, többen is jelentkeznek most, mert most van remény, mert vannak, akik meghallják a szavaikat.

A Szőlő utcai ügy rendőrségi nyomozása kapcsán a szereplők nagykorúak, ezért a hivatalos kommunikáció és a politikusok is hangsúlyozzák, hogy az ügyben nincsenek kiskorú érintettek. Csakhogy megírtuk, Juhászék az egyik nagykorú prostituáltat 12 éves kora, 2012 óta ismerik. Játékterembe, gyorsétterembe vitték, a lány éjszakákra is kimaradt. Aztán ő is hamar otthonba került.