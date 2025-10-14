A gödör alján az ipar, a járműgyártás 20, az akkugyártás 10 százalékkal zuhant

A kiábrándító júliusi adat után augusztusban sem tudott magára találna az ipari termelés. A KSH jelentése szerint a termelés 7,3, munkanaphatástól megtisztítva pedig 4,6 százalékkal esett vissza augusztusban, előző hónaphoz viszonyítva pedig 2,3 százalékos volt a csökkenés mértéke. Ezzel olyan gödörbe került az ágazat, amire évek óta nem volt példa, hiszen a 2021-es év havi átlagától 8,2 százalékos az elmaradás. Az ágazat problémáit jól jelzi, hogy ezzel a 8,2 százalékkal a két hónappal korábbi, júniusi mélypontot sikerült alulmúlni.

Fotó: KSH

Az iparon belül a magyar gazdaság számára húzóágazatnak tartott területek is pocsék teljesítményt nyújtottak. A járműgyártás 20 százalékkal zuhant előző év azonos időszakához képest, aminél nagyobb visszaesésre legutóbb tavaly decemberben volt példa, akkor 21,7 százalékos volt a mínusz. A KSH szerint ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 35, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása pedig 11,5 százalékkal csökkent.

A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat viszont sokkal jobban teljesített, 17,4 százalékkal tudott bővülni, a villamos berendezés gyártása viszont 9,4 százalékkal maradt el az előző évi szinttől. Ezen belül a kormány csodafegyverének szánt akkugyártásban 10,1 százalékos csökkenést mértek.

Az ipari export volumene 9,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A járműgyártás kivitele 17,7 százalékkal visszaesett, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 10,5 százalékkal nőtt. Azonban nemcsak az exporttal akad probléma, a belföldi kereslet sem virágzik, hiszen a belföldi értékesítés 7,6, a feldolgozóiparé pedig 4,5 százalékkal csökkent. És a kilátások sem túl biztatóak, hiszen az új rendelések volumene 4,6 százalékkal csökkent előző év augusztusához képest, ezen belül a belföldi megrendelések 1,3 százalékkal nőttek, az exportrendelések viszont 5,6 százalékkal csökkentek. Összességében a teljes ipari rendelésállomány 4,3 százalékkal maradt el az előző évitől.