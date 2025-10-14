Kaszparovtól Hodorkovszkijig puccskísérlettel és terrorista szervezet létrehozásával vádolta meg Moszkva a legismertebb orosz ellenzékieket

Az orosz hatóságok büntetőeljárást indítottak Mihail Hodorkovszkij emigráns ellenzéki politikus, korábbi Jukosz-vezér, valamint Oroszország Háborúellenes Bizottságának 22 tagja ellen. A vád: „hatalomátvételre irányuló kísérlet”, illetve „terrorista szervezet létrehozása vagy abban való részvétel” . A vádemelés tényét az állami hírügynökség, a TASS közölte, az FSZB-re hivatkozva. Az FSZB közleménye szerint az eljárás alá vontak között számos ismert orosz ellenzéki és emigráns értelmiségi szerepel, köztük például Mihail Kaszjanov volt miniszterelnök, Leonid Gozman politikus, Vlagyimir Kara-Murza, Borisz Zimin, Jevgenyij Csicsvarkin üzletember, Viktor Senderovics író, Garri Kaszparov sakkvilágbajnok, Artur Szmoljaninov színész, aki Putyin elnök kedvenc filmjének főszereplője volt, amíg ki nem írták a kánonból és Jekatyerina Schulmann politológus.

A külföldre menekült Mihail Hodorkovszkij orosz oligarchából lett ellenzéki vezető 2022. március 23-án Berlinben. Fotó: Bernd von Jutrczenka/dpa via AFP

Hodorkovszkij ellen külön vádpontban szerepelt a „terrorizmusra való nyilvános felbujtás”. Az FSZB közlése szerint az ügy kiindulópontja a berlini nyilatkozatként is ismert, 2023-ban elfogadott „Orosz Demokratikus Erők Nyilatkozata”, amely az orosz titkosszolgálat értelmezésében az orosz kormány likvidálásár szólít fel. A közleményben az is szerepel, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén belül létrehozott „Párbeszéd az Orosz Demokratikus Erőkkel” platform egyfajta „átmeneti időszakra felállított alkotmányozó gyűlésként” szolgált volna, amelyet Hodorkovszkij a Nyugat felé próbált így bemutatni.

A titkosszolgálat szerint Hodorkovszkij és társai ukrán nacionalista fegyveres alakulatokat finanszíroztak, amelyeket Oroszországban terrorszervezetként tartanak nyilván, és embereket toboroztak ezekbe a csoportokba „az orosz hatalom erőszakos átvételének előkészítéseként”. Hodorkovszkij több mint tíz évig raboskodott, mielőtt 2013-ban szabadon engedték, az utóbbi években a száműzött orosz demokratikus mozgalmak egyik legismertebb alakja lett. (Meduza)