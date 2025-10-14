Starmer a gázai békéről: mindez nem lett volna lehetséges Trump nélkül

További nemzetközi vitákra számít az Egyesült Királyság miniszterelnöke, miután a média majd bejut Gázába, arról a „totális borzalomról” ami ott történt – írja a Guardian. Keir Starmer mindezt azután mondta a brit parlamentben, hogy bejelentette „a megmaradt túszok szabadok, Gáza bombázása véget ért, és a kétségbeejtően szükséges segélyek végre megindultak a térségbe – mindez Donald Trump elnök béketervének eredményeként”.

Fotó: LEON NEAL/AFP

Keir Starmer kedden az brit alsóházban szólalt fel, a közel-keleti események kapcsán, ahol elmondta, hogy további jelentős vitákra számít a Gázában történtekről. Starmer a békemegállapodást történelmi jelentőségűnek nevezte, majd kiemelte, hogy „most az a legfontosabb, hogy a megállapodást végre is hajtsák és ez a lehető leggyorsabban kell, hogy megtörténjen.” Majd hozzátette:

„Senki előtt ne legyen kétséges: mindez nem lett volna lehetséges Donald Trump elnök nélkül.”

Ugyanakkor Starmer elismeréssel beszélt a többi nemzetközi szövetségeséről is, és elmondta, hogy az Egyesült Királyság „hónapokon át a háttérben dolgozott együtt az Egyesült Államokkal, az arab és európai nemzetekkel annak érdekében, hogy elérjék a tűzszünetet, kiszabadítsák a túszokat, bejuttassák a segélyeket, és biztosítsák Izrael számára a jobb jövőt.

Később más felszólalásokra reagálva azt is elmondta, hogy az Egyesült Királyság közölte Izraellel: az illegális telepek létesítését Ciszjordániában nem szabad engedélyezni.