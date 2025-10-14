Trump: „Egy új Közel-Kelet történelmi hajnala”

Izraelben és a palesztin területeken tömegek ünnepeltek, miután az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodás első szakaszában a Hamász visszaadta az összes életben lévő izraeli túszt, Izrael pedig mintegy 2000 palesztin foglyot és őrizetest engedett szabadon.

Percekkel azután, hogy az első túszok találkoztak családjaikkal, Donald Trump amerikai elnök megérkezett Izraelbe, és az izraeli parlamentben elmondott beszédében „egy új Közel-Kelet történelmi hajnaláról” beszélt. „Ez nemcsak a háború vége – ez a terror és a halál korszakának vége is” – mondta Trump. – „Izrael, a mi segítségünkkel, mindent elért, amit fegyverrel elérhetett. Most eljött az idő, hogy a terror elleni katonai győzelmeket a Közel-Kelet egészének békéjévé és jólétévé fordítsuk.”

Trump egyértelmű üzenetet küldött az arab államoknak: az Egyesült Államok nem engedi, hogy Izrael újranyissa a konfliktust a Hamásszal, ugyanakkor nem fogja megengedni a Hamásznak sem, hogy újra megerősödjön Gázában. Az elnök ismételten hangsúlyozta, hogy Izrael katonai győzelme teljes, és arról beszélt, hogy saját befolyását felhasználva biztosítja, hogy Izrael felismerje, hogy „mindent elért, amit fegyverrel elérhet”. Hozzátette: „Most el kell kezdenünk az együttműködés korszakát a Közel-Keleten – olyat, ami végül akár Iránnal való békéhez is vezethet.”

Fotó: YOAN VALAT/AFP

A kneszetbeli beszéd után Trump az egyiptomi Sarm es-Sejkbe repült, ahol több mint húsz állam vezetőjével találkozott, hogy megvitassák a gázai béketerv további szakaszait, a Gáza újjáépítését célzó programot, valamint a palesztin önkormányzatiság korlátozott formáját. A békemegállapodás garanciavállaló országai – az Egyesült Államok, Törökország, Katar és Egyiptom – egy átfogó dokumentumot is aláírtak, amely rögzíti felelősségüket a béke fenntartásában és a palesztin önkormányzatisághoz vezető út kijelölésében. A magabiztos Trump arról is beszélt, hogy Gáza demilitarizált lesz, a Hamász lefegyverzésre kerül, és Izrael biztonságát többé nem fogja fenyegetni semmi.

Egy meglepően őszinte pillanatában Trump elismerte, hogy Izrael a háború elhúzódása és a katonai túlerő alkalmazása miatt kezdte elveszíteni a nemzetközi közvélemény támogatását. „Azt mondtam Bibinek [Benjamin Netanjahunak, az izraeli miniszterelnöknek]: úgy fognak emlékezni rád ezért, sokkal inkább, mint ha folytattad volna, folytattad volna – ölni, ölni, ölni.”

Trump jelezte, hogy nyomást fog gyakorolni az arab államokra is, hogy gyorsan és mindenféle játék nélkül csatlakozzanak az Ábrahám-megállapodásokhoz, Izrael és az arab országok kapcsolatát hivatottak rendezni. „Irán is készen áll a békére” – állította.

Maradtak még megoldandó kérdések

Európai diplomaták közben arra figyelmeztettek, hogy a tűzszünet gyors megvalósítása miatt sürgősen fel kell gyorsítani a nemzetközi stabilizációs erő és a palesztin polgári rendőrség létrehozását, ha a Hamász lefegyverzésére vonatkozó terveket tényleg meg akarják valósítani. A Gázát 2007 óta irányító Hamász jelezte, hogy nem kíván részt venni az új, technokrata gázai kormányban, és csak bizonyos feltételek mellett hajlandó lerakni a fegyvereit, kizárólag egy palesztin irányítású erő javára.

Izrael közölte, hogy az Izraeli Védelmi Erők nem vonulnak ki jelenlegi gázai állásaikból addig, amíg a Hamász alagút- és fegyverhálózata nem kerül teljesen ellenőrzésük alá. Sem a Hamász, sem Netanjahu nem vett részt a sarm es-sejki csúcstalálkozón.

Trump bejelentette, hogy személyesen is szerepet vállal a palesztin jövő alakításában: ő lesz a „béketanács” elnöke, amely felügyeli majd Gáza újjáépítését és a nagyrészt palesztin technokrata kormány munkáját. Hozzátette, hogy Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök is tagja lesz a tanácsnak, és kipuhatolja a térségben, van-e támogatás Tony Blair volt brit miniszterelnök részvételéhez is. (BBC, Guardian)