Vivienne Westwood unokája bírálta a divatházat a rijádi divathéten való részvétel miatt

Vivienne Westwood unokája kijelentette, hogy a divatház döntései „nem tükrözik a néhai tervező értékeit és akaratát”, miután a márka bejelentette, hogy a szaúd-arábiai Rijád divathét egyik főszereplője lesz – annak ellenére, hogy az országot régóta súlyos emberi jogi visszaélések miatt bírálják – írja a Guardian.

Cora Corré, a Vivienne Foundation társalapítója elmondta, hogy a nagymamája által még halála előtt (2022-ben) létrehozott alapítvány új pólókollekciót dob piacra a héten, aminek bevételeit részben az LMBTQ+ közösségeket támogató jótékonysági szervezetek kapják.

A Vivienne Westwood divatház eközben védelmébe vette döntését, miszerint a Perzsa-öbölbeli petroállamban, Szaúd-Arábiában mutatja be legújabb kollekcióját Stella McCartney társaságában. A márka szerint ez „a párbeszéd elősegítésének” és „a kölcsönös megértés építésének” módja, nem pedig a szaúdi rezsim támogatása. Mindez egy héttel azután történik, hogy több nyugati humoristát is bíráltak amiatt, hogy fellépnek Szaúd-Arábiában.

A Human Rights Watch (HRW) a szaúdi emberi jogi helyzetet „katasztrofálisnak” nevezte, és figyelmeztetett: az ország hatalmas olajvagyonát arra használja, hogy sport- és kulturális beruházásokon keresztül „elrejtse tetteit”. Az Amnesty International korábban felszólította a közszereplőket, hogy hívják fel a figyelmet a szaúdi LMBTQ+ emberek helyzetére, akik olyan országban élnek, ahol az azonos neműek közötti kapcsolat bűncselekménynek számít, és korbácsolással vagy börtönnel büntethető.

Corre elmondta, hogy csak egy barátja üzenetéből értesült arról, hogy az alapítvány pólókollekciójának megjelenése éppen egybeesik a rijádi divathét hírével.

„Abban biztos vagyok, hogy a nagymamám nem érezné úgy, hogy a cég döntései összhangban vannak az ő értékeivel vagy kívánságaival” – mondta Corré.

A pólók ára 150 font lesz, és a bevételt LMBTQ+ embereket támogató, valamint klímaválsággal, konfliktusövezetekkel és hajléktalansággal foglalkozó jótékonysági szervezetek között osztják szét.

Westwood, ahogy a hidraulikus repesztés ellen kampányol angyalnak öltözve egy londoni bíróság előtt 2018-ban

A HRW közvetlenül nem kommentálta a Westwood divatház döntését, de megjegyezte, hogy Szaúd-Arábia tudatosan törekszik arra, hogy világhírű személyiségeket vonzzon az országba, ezzel is javítva nemzetközi megítélését.

„A Szaúd-Arábiában és külföldön rendezett nagy horderejű sport- és szórakoztató események mögött az a szándék áll, hogy fehérre mossák az ország siralmas emberi jogi múltját” – mondta Joey Shea, a HRW szaúdi kutatója.

Élete utolsó éveiben Vivienne Westwood egyre többet foglalkozott aktivizmussal: minden létező alkalmat megragadott arra, hogy a bolygót kizsákmányoló cégek, politikusok ellen kampányoljon, tiltakozott a palaolaj-kitermelés ellen, kampányolt Julian Assange szabadon bocsátásáért, és alapítványát is e tevékenységeinek szolgálatába állította.

Vivienne Westwood tankkal hajt David Cameron kormányfő háza elé, hogy a palagáz kitermelés ellen tiltakozzon.

„Nagyon is tudatában volt annak, milyen hatalmas befolyása van divattervezőként, és annak, hogy kiváltság ez a platform, amellyel élni lehet. Ő pedig élt is vele, amikor csak lehetett” – mondta Corré.

Westwood jogilag is az alapítványra ruházta át a 1992 előtti munkáinak szerzői jogait, köztük a punkkorszak ikonikus grafikáit, mint például a „bottomless cowboys” vagy a híres „tits” póló dizájnt.