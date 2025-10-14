Zelenszkij megfosztotta az odesszai polgármestert ukrán állampolgárságától

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden megvonta az ukrán állampolgárságot Hennagyij Truhanovtól, Odessza polgármesterétől – közölte az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU). A hivatalos indoklás szerint erre azért volt szükség, mert Truhanov orosz állampolgársággal is rendelkezik, azonban a polgármester ezt tagadta, és bejelentette, hogy bíróságon fogja megtámadni az elnöki döntést.

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Ukrajnában tilos a kettős – különösen az orosz – állampolgárság, és Truhanov, aki 2014 óta vezeti az ország legnagyobb kikötővárosát, pályafutása során többször is azzal a váddal szembesült, hogy kettős állampolgár – írja a Reuters. „Mostanra bizonyítékom van arra, hogy sem fizikailag, sem jogilag nem szerezhettem orosz állampolgárságot vagy útlevelet” – mondta Truhanov az Ukrán Közszolgálati Műsorszolgáltatónak (Suspilne).

Az SZBU azonban közölte, hogy olyan új bizonyítékok kerültek a birtokukba, amik alapján döntést hoztak a polgármester ukrán állampolgárságának elvételéről. A szolgálat a Telegramon közzétett egy képet is, amin egy Truhanov nevére és arcképére kiállított orosz útlevél fénymásolata látható.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Zelenszkij két másik személytől is megvonta az ukrán állampolgárságot. „Bizonyítást nyert, hogy egyes személyek orosz állampolgárok – az érintett ügyekben már előkészítettük a szükséges döntéseket. Az elnöki rendeletet aláírtam” – írta Zelenszkij a Telegramon, neveket azonban nem említett. Az ukrán alkotmány értelmében az elnöknek joga van állampolgárságot visszavonni.

Olekszij Honcsarenko, Odessza ellenzéki képviselője és Zelenszkij egyik éles bírálója, azt mondta, hogy bár Truhanovnak „sok kérdésre kell válaszolnia”, mégis elítéli az állampolgársága megvonását.

„Ma elvették Truhanovtól az állampolgárságát, aminek örülünk, mert ő egy rossz ember. De holnap ugyanez az elnyomó gépezet majd más olyan emberek ellen fordulhat ugyanígy, akik szintén kényelmetlenek a hatalomnak” – írta Honcsarenko a Telegramon.

Mindeközben Truhanov ellen 2017 óta folyik egy másik vizsgálat is, sikkasztás gyanújával, amit ő következetesen visszautasít.