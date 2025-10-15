Daniel Freund feljelentette Orbán Viktort, amiért tavaly kémprogrammal támadták meg a telefonját

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő feljelentette Orbán Viktort, amiért a tavalyi EP-választás előtt ismeretlenek kémprogrammal támadták meg a telefonját. Freund arra kérte a krefeldi ügyészséget és a kiberbűnözéssel foglalkozó német hatóságokat, hogy indítsanak nyomozást az ügyben.

A Politico cikke szerint Freund egy német civil szervezettel közösen jelentette fel a magyar miniszterelnököt és „további ismeretlen személyeket”. Közleményükben azt írták, hogy a jelek szerint a magyar titkosszolgálat állhatott a támadás mögött.

A politikus tavaly májusban a Kijevi Nemzetközi Egyetem egyik hallgatójától kapott egy emailt, amiben a hallgató arra kérte, írjon egy rövid üzenetet, amit megoszthat a szemináriumon, amit Ukrajna lehetséges EU-csatlakozásáról szervez. Az üzenetet egy linkre kattintva kellett volna Freundnak elküldenie. Az Európai Parlament azonban figyelmeztette Freundot, hogy a link valószínűleg az amerikai kormány által 2021-ben betiltott izraeli Candiru cég kémprogramját tartalmazza, így az EP-képviselő nem is kattintott rá.

Később kiderült, hogy az emailt nem a kijevi egyetem azonos nevű hallgatója küldte. A diáklány elmondta, hogy sosem hallott Freundról, és az emailfiókot sem ismeri.

Daniel Freund
Fotó: Bankó Gábor/444

Bár az Európai Parlament tavaly júliusban még nem tudta, ki indíthatta a kibertámadást, Freund már akkor arról beszélt, hogy Magyarország a legvalószínűbb a lehetőségek közül.

A politikus mostani közleményében már azt írta, hogy az Európai Parlament informatikai szakértői szerint a magyar kormány állhatott a támadás mögött. A feljelentéstől azt várja, hogy a hatóságok felderítik az ügyet. Amennyiben bebizonyosodna, hogy az akcióért a magyar kormány felelős, az szerinte „felháborító támadás” lenne az Európai Parlament ellen.

külföld kémprogram feljelentés Németország Európai Unió kibertámadás orbán viktor európai parlament Daniel Freund
