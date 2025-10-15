Ha Trump szurkol a győzelmedért, a szuverenitás bajnoka vagy, ha Weber, akkor hazaáruló

A Fidesz politikusai és sajtója napok óta fejen állva pörögve ünnepli, hogy egy külföldi vezető hosszan rázta Orbán kezét, fantasztikusnak, nagy vezetőnek nevezte, és újabb választási győzelmet jósolt neki.
A magyar miniszterelnök egyike volt azon vezetőknek, akiket meghívtak a közel-keleti béketerv aláírására. Az eseményen összejött az újabb nagy találkozás az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között. A jobboldali sajtóban azonban elmaradtak azok a szalagcímek, amiket az ellenzéki vezetők külföldi politikusokkal ápolt kapcsolatának szoktak szánni. Senki sem nevezte Orbán Viktort Donald Trump bábjának. Nem írták azt, hogy a Fidesz Trumpot szolgálja ki. Az ellenzéki politikusok is némák maradtak. Senki sem posztolt a Facebookjára olyat, hogy Mr. Trump kezébe vette a fideszes gyeplőt. Vagy hogy Trump pórázon tartja Orbán Viktort. És olyan óriásplakátot sem látni, ami szerint Donald Trump mozgatja Orbán bábfiguráját, netán Orbán Washington alázatos szolgája lenne.
Ehelyett olyanokat írtak, hogy
A fideszes politikusok Győrtől Békéscsabáig, Pócs Jánostól Mihálffy Béláig kötelezően posztoltak arról, hogy egy külföldi vezető megdicsérte Orbán Viktort.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
„100 százalékban mögötted állunk” – mondta Trump, és a 2022-esnél is nagyobb győzelmet jósolt a magyar miniszterelnöknek.
Szerinte a Tisza jövőre „véget vet Magyarországon a korrupciós politikának”.
Az Európai Bizottság elnöke egy személyes látogatással cáfolhatná a fideszes propaganda róla hangoztatott hazugságait.
De sikerült? Megnéztük az első olyan, kormány által fizetett nemzeti konzultációt, amit a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetettek be.