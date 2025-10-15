Ha Trump szurkol a győzelmedért, a szuverenitás bajnoka vagy, ha Weber, akkor hazaáruló

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Fidesz az Orbán Viktorral kezet rázó és a magyar miniszterelnököt meg is dicsérő Donald Trumpot ünnepli.

Ha más külföldi vezető magyar ellenzéki politikusokkal, civilekkel ráz kezet, akkor a Fidesz szerint sérül a szuverenitásunk.

Vagyis a külföldiekkel csak akkor van baj, ha mást gondolnak a világról, mint a Fidesz.

A Fidesz politikusai és sajtója napok óta fejen állva pörögve ünnepli, hogy egy külföldi vezető hosszan rázta Orbán kezét, fantasztikusnak, nagy vezetőnek nevezte, és újabb választási győzelmet jósolt neki.

A magyar miniszterelnök egyike volt azon vezetőknek, akiket meghívtak a közel-keleti béketerv aláírására. Az eseményen összejött az újabb nagy találkozás az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között. A jobboldali sajtóban azonban elmaradtak azok a szalagcímek, amiket az ellenzéki vezetők külföldi politikusokkal ápolt kapcsolatának szoktak szánni. Senki sem nevezte Orbán Viktort Donald Trump bábjának. Nem írták azt, hogy a Fidesz Trumpot szolgálja ki. Az ellenzéki politikusok is némák maradtak. Senki sem posztolt a Facebookjára olyat, hogy Mr. Trump kezébe vette a fideszes gyeplőt. Vagy hogy Trump pórázon tartja Orbán Viktort. És olyan óriásplakátot sem látni, ami szerint Donald Trump mozgatja Orbán bábfiguráját, netán Orbán Washington alázatos szolgája lenne.

Orbán és Trump Egyiptomban Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Ehelyett olyanokat írtak, hogy

Trump tiszta vizet öntött a pohárba: ezért kedveli Orbán Viktort

Elindította a lavinát Trump: egy újabb politikus értett egyet azzal, hogy „Orbán egy nagyszerű vezető”

Donald Trump kiállt Orbán Viktor mellett + videó

Bayer Zsolt: Üzenet a világnak, hogy Trump meghívta a békecsúcsra Orbán Viktort + videó

A fideszes politikusok Győrtől Békéscsabáig, Pócs Jánostól Mihálffy Béláig kötelezően posztoltak arról, hogy egy külföldi vezető megdicsérte Orbán Viktort.