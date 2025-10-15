Hamis az orosz útlevele az odesszai polgármesternek, akit Zelenszkij nemrég megfosztott ukrán állampolgárságától

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az ukrán biztonsági szolgálat tette közzé a fotót arról az állítólag hamis útlevélről, ami az odesszai polgármesteré, Hennagyij Truhanové. A The Insider szerin az útlevél sorozatszáma és száma is arra utal, hogy 2010. november 2-án állították ki, míg az SBU fotója szerint a kiállítás dátuma 2015. december 15. A lap szerint valóban létezik ilyen számú útlevél, amit tényleg 2010. november 2-án állítottak ki, de az nem Truhanové, hanem egy Tatjana nevű nőhöz tartozik.

Forrás

„A hamisítvány készítői még azt is elfelejtették, hogy a Hennagyij nevet latin betűkkel, két n-nel írták át” – jegyzi meg a The Insider. Az SBU által közzétett fényképen a polgármester neve latin betűkkel Henagyijként szerepel. Ráadásul az orosz külügyminisztérium 2014-ben változtatta meg az útlevelek átírási szabályait, így ha az útlevelet valóban 2015-ben állították volna ki, akkor a polgármester nevének végén nem j-t, hanem i-t kellett volna használni.

Truhanov egyébként valóban rendelkezett orosz állampolgársággal. Az orosz adatbázisok szerint 2003-ban belföldi útlevelet, majd 2011-ben egy másikat kapott. A határőrség adatbázisai szerint azonban Truhanov 2014 óta nem járt Oroszországban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 4-én vonta meg az ukrán állampolgárságot Hennagyij Truhanovtól, Odessza polgármesterétől – közölte az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU). A hivatalos indoklás szerint erre azért volt szükség, mert Truhanov orosz állampolgársággal is rendelkezik, azonban a polgármester ezt tagadta, és bejelentette, hogy bíróságon fogja megtámadni az elnöki döntést. (Meduza)

külföld odessza polgármester útlevél Hennagyij Truhanov ukrán biztonsági szolgálat szbu hamis útlevél
Kapcsolódó cikkek

Zelenszkij megfosztotta az odesszai polgármestert ukrán állampolgárságától

Az SZBU szerint erre azért volt szükség, mert Truhanov orosz állampolgársággal is rendelkezik, azonban a polgármester ezt tagadta.

Jelinek Anna
külföld