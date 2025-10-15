Hegseth háborúja: olyan sajtószabályokat vezet be a Pentagonban az ex-Fox News-os miniszter, hogy a Fox News is kiborult

Egy kábelcsatorna kivételével kedden este a teljes nemzetközi média kivonult a Pentagonból, miután Pete Hegseth a sajtó működésére vonatkozó új szabályzatot akart aláíratni a minisztériumból tudósító sajtóval, ami gyakorlatilag ellehetetlenítené az újságírók munkavégzését.
A minden jel szerint a világ legalkalmatlanabb védelmi minisztere, a Signalon hadititkokat megosztó ex-Fox News-os műsorvezető Pete Hegseth előírná, hogy a sajtóorgánumok csak akkor kaphatnak belépőt/akkreditációt, ha aláírnak egy megállapodást: vállalják, hogy nem gyűjtenek és nem közölnek olyan információt, amelyet a kormány nem hagyott jóvá. Akik nem írják alá az egyezséget, elveszíthetik a Pentagonba érvényes sajtóbelépőjüket, és ezzel együtt a hozzáférésüket az összes amerikai katonai létesítményhez.
A sajtó kedden délután 5 óráig kapott időt az új szabályok aláírására, ezt azonban addig csak egy (azaz 1) darab médium, a One America News konzervatív kábelcsatorna tette meg. Még a miniszter korábbi munkahelye, a Trump-kritikusnak semmilyen körülmények közt nem mondható Fox News sem volt hajlandó erre.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A belsőkörös trumpista Pete Hegseth pozíciója három hónap alatt még úgy is meg tudott inogni, hogy Amerika közben nem szenvedett el semmiféle harctéri vereséget.
Andrew Breitbart addig ordított és faszszopózott a baloldal és az elpuhult konzervatívok ellen, amíg forradalmat csinált az amerikai jobboldali médiában. Lapja, a Breitbart News Trumppal a csúcsra jutott, de ezt már nem élte meg. És a forradalom sajátjai ellen fordult.
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.
Trump egy rendelettel Amerikai-öböllé nyilvánította a Mexikói-öblöt, most pedig ráerőltetné az elnevezést az újságokra is.
Donald Trump is hosszú beszédet tartott az eseményen, mégsem derült ki, hogy miért kellett aktív konfliktuszónákból is személyesen Quanticóba utaznia a 800 amerikai toptábornoknak.