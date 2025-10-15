Hegseth háborúja: olyan sajtószabályokat vezet be a Pentagonban az ex-Fox News-os miniszter, hogy a Fox News is kiborult

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kedden délután lejárt a határidő, amit a Pentagon adott a sajtónak arra, hogy az új szabályozást aláírják. Ezt mindössze egy kábelcsatorna tette meg, az összes többi médium élből elutasította az újságírók munkavégzésének akadályozását, beleértve Pete Hegseth védelmi miniszter korábbi munkahelyét, a Fox Newst is.

Kezdetben egy olyan verziót akartak lenyomni a sajtó torkán, ami a Pentagon előzetes jóváhagyását követelte volna minden anyag megjelenése előtt, ami nem tartalmaz hivatalosan közzétett információt. Ezt a tiltakozás hatására enyhítették, de az új szabályozás továbbra is széles körben csökkentené az újságírók mozgásterét. Ráadásul nem csupán konkrét, fizikai értelemben, hiszen azt is szigorítanák, miről mit lehet írni.

Persze az új szabályok nem elszigetelt intézkedések, szépen illeszkednek abba a mintába, miszerint Donald Trump és szövetségesei szisztematikusan igyekeznek korlátozni a független sajtó szerepét és hitelességét. Ebben a MAGA-kultúrharcos keresztes hadjáratban most került sorra a védelmi minisztérium.

Egy kábelcsatorna kivételével kedden este a teljes nemzetközi média kivonult a Pentagonból, miután Pete Hegseth a sajtó működésére vonatkozó új szabályzatot akart aláíratni a minisztériumból tudósító sajtóval, ami gyakorlatilag ellehetetlenítené az újságírók munkavégzését.

Pete Hegseth védelmi miniszter magyaráz az Aranykupoláról Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A minden jel szerint a világ legalkalmatlanabb védelmi minisztere, a Signalon hadititkokat megosztó ex-Fox News-os műsorvezető Pete Hegseth előírná, hogy a sajtóorgánumok csak akkor kaphatnak belépőt/akkreditációt, ha aláírnak egy megállapodást: vállalják, hogy nem gyűjtenek és nem közölnek olyan információt, amelyet a kormány nem hagyott jóvá. Akik nem írják alá az egyezséget, elveszíthetik a Pentagonba érvényes sajtóbelépőjüket, és ezzel együtt a hozzáférésüket az összes amerikai katonai létesítményhez.

A sajtó kedden délután 5 óráig kapott időt az új szabályok aláírására, ezt azonban addig csak egy (azaz 1) darab médium, a One America News konzervatív kábelcsatorna tette meg. Még a miniszter korábbi munkahelye, a Trump-kritikusnak semmilyen körülmények közt nem mondható Fox News sem volt hajlandó erre.

Finomítottak, de a lényegen semmit se