„Itt ugyanúgy teljes sötétség van, ahogy gyerekkoromban volt” – Zala fideszes lelkéért harcol a Tisza

„Már csak az szavaz a Fideszre, aki olyan hülye, mint a fasz” - kiabálta a csaposnő, miközben az egyik nyugdíjas vendég vele párhuzamosan, hasonló hangerővel szidta a Fideszt. Mi pedig csak kapkodtuk a fejünket. Amikor tíz perccel korábban megkérdeztük a jelenlévőket, hogy kint voltak-e Magyar Péter tavaly májusi fórumán, mindenki nemmel válaszolt. A mogorva pillantásokból ítélve fel sem merült bennünk, hogy egy ellenzéki tűzfészket találtunk Lentiben. Pár további kérdés feltétele után azonban elszabadultak az indulatok.
A vendégek rezignáltsága villámgyorsan csapott át felháborodásba. Egymást túlkiabálva panaszkodtak az alacsony nyugdíjakra és bérekre, a folyamatosan dráguló termékekre és a munkahely-hiányra is. Ugyanazokat a problémákat sorolták, amiket a nap folyamán meglátogatott többi, zalai településen is hallottunk a helyiektől. A különbség csak annyi volt, hogy míg ők hozzátették, hogy mindenért Orbán Viktor a hibás, addig a magukat fideszesnek valló szavazók nem neveztek meg felelőst.
Az említett problémák emlegetése végigkísérte a teljes napunkat. Bár alapvetően Magyar Péter megítéléséről és a Tisza Párt esélyeiről érdeklődtünk a helyieknél, egy ponton szinte mindegyik beszélgetés a megélhetési nehézségek miatti panaszkodásba fordult át. A fideszesek és az ellenzékiek is egyetértettek az egyik férfi által megfogalmazott helyzetértékeléssel, miszerint
„Zalában egy ideje már kurva nehéz az élet”.
Azért mentünk Zala megyébe, mert kíváncsiak voltunk, hogy Magyar Péter konstans országjárásának milyen hosszú távú hatása van a vidéki szavazókra. Ismét felkerestük azokat a településeket, amiket tavaly májusban az országjáró Magyarhoz csatlakozva látogattunk végig egy nap alatt. Mivel az érintett települések többségében nem járt azóta Magyar, a helyi közhangulat mellett azt is fel akartuk mérni, hogy mekkora jelentősége lehet egyetlen politikai fórumnak.
