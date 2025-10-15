„Itt ugyanúgy teljes sötétség van, ahogy gyerekkoromban volt” – Zala fideszes lelkéért harcol a Tisza

  • Zala megyében megnéztük, milyen hatással van Magyar Péter országjárása a vidéki szavazókra.
  • Úgy tűnik, a pártelnök fórumai alapvetően nem változtatottak a helyi erőviszonyokon.
  • Bár a megélhetési problémákat mindenki érzi, a Fidesz továbbra is nagyon erős a nyugdíjasok között.
  • A fiatalabbak nyitottabbak a Tisza felé, de a véleményüket ők sem merik felvállalni, a párt körüli ügyek, a fideszes egész pályás letámadás pedig elbizonytalanították a billegő választókat.
  • A tiszás aktivisták azonban a kedvezőtlen körülmények ellenére is hisznek a győzelemben.

„Már csak az szavaz a Fideszre, aki olyan hülye, mint a fasz” - kiabálta a csaposnő, miközben az egyik nyugdíjas vendég vele párhuzamosan, hasonló hangerővel szidta a Fideszt. Mi pedig csak kapkodtuk a fejünket. Amikor tíz perccel korábban megkérdeztük a jelenlévőket, hogy kint voltak-e Magyar Péter tavaly májusi fórumán, mindenki nemmel válaszolt. A mogorva pillantásokból ítélve fel sem merült bennünk, hogy egy ellenzéki tűzfészket találtunk Lentiben. Pár további kérdés feltétele után azonban elszabadultak az indulatok.

A vendégek rezignáltsága villámgyorsan csapott át felháborodásba. Egymást túlkiabálva panaszkodtak az alacsony nyugdíjakra és bérekre, a folyamatosan dráguló termékekre és a munkahely-hiányra is. Ugyanazokat a problémákat sorolták, amiket a nap folyamán meglátogatott többi, zalai településen is hallottunk a helyiektől. A különbség csak annyi volt, hogy míg ők hozzátették, hogy mindenért Orbán Viktor a hibás, addig a magukat fideszesnek valló szavazók nem neveztek meg felelőst.

Az említett problémák emlegetése végigkísérte a teljes napunkat. Bár alapvetően Magyar Péter megítéléséről és a Tisza Párt esélyeiről érdeklődtünk a helyieknél, egy ponton szinte mindegyik beszélgetés a megélhetési nehézségek miatti panaszkodásba fordult át. A fideszesek és az ellenzékiek is egyetértettek az egyik férfi által megfogalmazott helyzetértékeléssel, miszerint

„Zalában egy ideje már kurva nehéz az élet”.

Magyar Péter országjáró fóruma Pacsán 2024-ben
Fotó: Bankó Gábor/444

Egy fórum semmit sem ér

Azért mentünk Zala megyébe, mert kíváncsiak voltunk, hogy Magyar Péter konstans országjárásának milyen hosszú távú hatása van a vidéki szavazókra. Ismét felkerestük azokat a településeket, amiket tavaly májusban az országjáró Magyarhoz csatlakozva látogattunk végig egy nap alatt. Mivel az érintett települések többségében nem járt azóta Magyar, a helyi közhangulat mellett azt is fel akartuk mérni, hogy mekkora jelentősége lehet egyetlen politikai fórumnak.

