Madagaszkáron katonai hatalomátvételbe torkollott a Z generációs forradalom

Egy elit katonai egység bejelentette, hogy átvette a hatalmat Madagaszkáron Andry Rajoelina elnöktől, miután hetek óta tartó, fiatalok vezette tüntetések rázták meg az országot az ivóvíz- és áramszünetek miatt. A fővárosban, Antananarivóban tömegek ünnepeltek az utcákon.

A keddi napon a CAPSAT parancsnoka, Michael Randrianirina ezredes az elnöki palota előtt közölte, hogy a hadsereg ideiglenes kormányt alakít, és két éven belül választásokat tart. Emellett felfüggesztette a legfontosabb demokratikus intézményeket, például a választási bizottságot. A Z generációs tüntetők is részesei lesznek a változásoknak, mert „a mozgalom az utcákon született, ezért tiszteletben kell tartanunk az igényeiket” – tette hozzá.

Fotó: RAFALIA HENITSOA/Anadolu via AFP

A CAPSAT a Personnel Administration and Technical and Administrative Services Corps rövidítése, és Madagaszkár legerősebb katonai egységének számít. Annak idején ez az egység támogatta Rajoelinát, amikor 2009-ben hatalomra került, de szombaton csatlakozott a tüntetőkhöz.

Rajoelina holléte egyelőre ismeretlen, de közlése szerint egy „biztonságos helyen” tartózkodik, miután – állítása szerint – „katonák és politikusok” merényletet kíséreltek meg ellene. A CAPSAT tagadta, hogy bármi köze lenne egy ilyen akcióhoz. Nem megerősített jelentések szerint az elnököt – akinek francia állampolgársága is van – egy francia katonai repülőgéppel szállították ki az országból.

A zavargások alig több mint két hete kezdődtek, miután egy fiatalok vezette mozgalom tiltakozni kezdett az ország egész területén tapasztalható krónikus víz- és áramkimaradások ellen. A tüntetések hamarosan eszkalálódtak, tükrözve a Rajoelina-kormány iránti széles körű elégedetlenséget a magas munkanélküliség, a burjánzó korrupció és a megélhetési költségek válsága miatt. A tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel, ami az ENSZ szerint legalább 22 ember halálát és több mint 100 másik sérülését okozta.

A szigetország az elmúlt években számos politikai felfordulást élt át. Madagaszkár a világ egyik legszegényebb országa, a Világbank szerint 30 millió lakosának 75 százaléka él a szegénységi küszöb alatt. (via BBC)