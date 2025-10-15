Visszavette az önkormányzat a Marczibányi téri sportközpontot az MNB alapítványának cégétől

Az MNB-alapítványokhoz köthető cég eddig díjfizetés nélkül használta a Marczibányi téri sportcentrum közcélú sportpályáit. Egy fillér bérleti díjat nem fizettek, így mostanra több száz millió forinttal tartoznak a II. kerületnek, amit nem akarnak kifizetni, és eddig a területet sem adták vissza, írja Őrsi Gergely, II. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.

Őrsi szerint a visszavétel során derült ki, hogy nemcsak a vállalt fejlesztéseket nem végezték el, hanem a centrum biztonságos üzemeltetéséhez szükséges alapvető feltételek is hiányoznak. Az élet- és balesetveszély elhárításán már elkezdtek dolgozni, viszont a sportcentrum bizonyos részeit emiatt le kell zárni. A foci- és a futópálya lesz használható, a többi pálya, valamint a sportcentrum épülete viszont nem felel meg a biztonságos használat előfeltételeinek.

„Az átvétel idején látottak alapján felmerül a gondatlan veszélyeztetés gyanúja, ami miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk”, írta Őrsi.

A polgármester egy hete egy molinón szólított fel mindenkit a sportcentrum bojkottjára, mivel az MNB-hez köthető üzemeltető fizetés nélkül használta a területet, és jelentős adósságot is felhalmozott.

A HVG szeptemberben azt írta, a II. kerületi önkormányzat szerint jogtalanul használja a Marczibányi téri Sportcentrumot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik alapítványához kötődő cég, nem csinálták meg a bérleti szerződésben vállalt fejlesztéseket, bérlőcég ügyvezetője viszont a kerületre mutogat, és a HVG-nek azt állította, hogy a cég előző vezetése által aláírt szerződés alapján meg kellett volna változtatni az építési szabályokat a kerületben, de ezt az önkormányzat nem tette meg. A kerületi önkormányzat hiába próbálja két éve birtokba venni a sportcentrumot, az MNB alapítványához köthető bérlőcég azt nem volt hajlandó átadni. A kerület vezetése még pert is indított az ügyben a HVG cikke szerint.