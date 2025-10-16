Gulyás Gergely bejelentette, hogy Varga Judit egyelőre nem tér vissza

Kedden valóban találkozott Varga Judittal, és jót beszélgettek. A volt miniszter „továbbra is elkötelezett (...), hogy a polgári kormány maradjon”, de a közéletbe egyelőre nem akar visszatérni – erről Gulyás Gergely beszélt egy csütörtöki győri rendezvényen.

A Telex tudósítása szerint a Mandiner klubesten azt mondta a miniszter, aki jó barátságban volt Vargával és volt férjével, Magyar Péterrel, míg az szembe nem ment a Fidesszel, azt mondta egy kérdésre: személyes kapcsolatait nem befolyásolja az, hogy valaki betölt-e tisztséget. Vargáról, illetve arról a korszakról, amikor „az európai ügyeket vitte államtitkárként”, a tudósítás szerint jókat mondott Gulyás. Magyart ugyanakkor bolondnak és elmebetegnek nevezte.

Fotó: Bankó Gábor/444

Varga Judit esetleges visszatérése nagyjából egy hete lett a politikai közbeszéd része: múlt szerdán egy videóban üzente meg Gulyás Gergely Varga Juditnak, hogy térjen vissza, majd a csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy most kedden találkoznak, és beszélnek erről. Arról, hogy Varga Judit visszatérése miért lenne jó, de milyen kockázatokkal járna a Fidesznek, ebben a nagyobb elemzésben írtunk.

Természetesen volt felesége lehetséges politikai reaktiválásáról megszólalt Magyar Péter is („a volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke”), míg Lázár János elég kritikusan reagált minisztertársa ötletére („ha egy igazságügy miniszter odáig süllyed, hogy azt mondja, hogy a papírok összekavarodtak, az az én szememben semmire nem alkalmas. Ha egy igazságügy miniszter azt mondja, hogy egyet értett a döntéssel, az az én szememben semmire nem alkalmas”).

Gulyás bejelentése nem volt meglepő annyiban, hogy miközben a miniszterek már egymással vitatkoztak, Orbánnak is ellentmondva, maga az érintett nem szólalt meg, mi is hiába kerestük. Aztán jött Windisch László, és szerda este kiposztolt egy közös szelfit az asztalosműhelyből.

Visszatérve a győri eseményre: Gulyás beszélt a pártok mért népszerűségéről is. Erről azt mondta: a saját kutatásaiknak hisz, amik „továbbra is alátámasztják Orbán Tusnádfürdőn mondott számait”, vagyis azt, hogy a Fidesz a 106 egyéni körzetből körülbelül nyolcvanat most is megnyerne. A független intézetek egyébként továbbra is stabil Tisza-előnyt mérnek, míg a kormányközeli XXI. Század Intézet mérésében a Fidesz csak 44-41-re vezet, aminél kisebb Fidesz-előnyt még nem publikált kormányközeli intézet.

A Telex tudósítása szerint a „Szőlő utcát, illetve a »Semjén Zsolt-ügyet« nem kérte ki magának Gulyás, szerinte az ellenzék és a sajtó lépett át minden határt. Az ügy tanulságát abban látta meg: abszurd vád már nincs, mert vannak, akik képesek mindent komolyan venni.