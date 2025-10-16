Gulyás Gergely bejelentette, hogy Varga Judit egyelőre nem tér vissza

Kedden valóban találkozott Varga Judittal, és jót beszélgettek. A volt miniszter „továbbra is elkötelezett (...), hogy a polgári kormány maradjon”, de a közéletbe egyelőre nem akar visszatérni – erről Gulyás Gergely beszélt egy csütörtöki győri rendezvényen.
A Telex tudósítása szerint a Mandiner klubesten azt mondta a miniszter, aki jó barátságban volt Vargával és volt férjével, Magyar Péterrel, míg az szembe nem ment a Fidesszel, azt mondta egy kérdésre: személyes kapcsolatait nem befolyásolja az, hogy valaki betölt-e tisztséget. Vargáról, illetve arról a korszakról, amikor „az európai ügyeket vitte államtitkárként”, a tudósítás szerint jókat mondott Gulyás. Magyart ugyanakkor bolondnak és elmebetegnek nevezte.
Varga Judit esetleges visszatérése nagyjából egy hete lett a politikai közbeszéd része: múlt szerdán egy videóban üzente meg Gulyás Gergely Varga Juditnak, hogy térjen vissza, majd a csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy most kedden találkoznak, és beszélnek erről. Arról, hogy Varga Judit visszatérése miért lenne jó, de milyen kockázatokkal járna a Fidesznek, ebben a nagyobb elemzésben írtunk.
Természetesen volt felesége lehetséges politikai reaktiválásáról megszólalt Magyar Péter is („a volt feleségem pontosan érzi, hogy mi a három gyermekünk érdeke”), míg Lázár János elég kritikusan reagált minisztertársa ötletére („ha egy igazságügy miniszter odáig süllyed, hogy azt mondja, hogy a papírok összekavarodtak, az az én szememben semmire nem alkalmas. Ha egy igazságügy miniszter azt mondja, hogy egyet értett a döntéssel, az az én szememben semmire nem alkalmas”).
Gulyás bejelentése nem volt meglepő annyiban, hogy miközben a miniszterek már egymással vitatkoztak, Orbánnak is ellentmondva, maga az érintett nem szólalt meg, mi is hiába kerestük. Aztán jött Windisch László, és szerda este kiposztolt egy közös szelfit az asztalosműhelyből.
Visszatérve a győri eseményre: Gulyás beszélt a pártok mért népszerűségéről is. Erről azt mondta: a saját kutatásaiknak hisz, amik „továbbra is alátámasztják Orbán Tusnádfürdőn mondott számait”, vagyis azt, hogy a Fidesz a 106 egyéni körzetből körülbelül nyolcvanat most is megnyerne. A független intézetek egyébként továbbra is stabil Tisza-előnyt mérnek, míg a kormányközeli XXI. Század Intézet mérésében a Fidesz csak 44-41-re vezet, aminél kisebb Fidesz-előnyt még nem publikált kormányközeli intézet.
A Telex tudósítása szerint a „Szőlő utcát, illetve a »Semjén Zsolt-ügyet« nem kérte ki magának Gulyás, szerinte az ellenzék és a sajtó lépett át minden határt. Az ügy tanulságát abban látta meg: abszurd vád már nincs, mert vannak, akik képesek mindent komolyan venni.
Azt mondta, bárhogyan is alakul, semmi rosszat nem fog mondani a volt feleségéről.
„Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert ez a full alkalmatlanság” – mondta Lázár, aki „semmilyen szinten” nem várja vissza Varga Juditot a Fideszbe.
Kétélű fegyver lehet a volt politikus visszahozatala: fel lehet építeni egy sztorit vele Magyar Péter ellen, de közben újból fókuszba helyezné a kegyelmi ügyet. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont, és Hann Endre a Medián ügyvezető igazgatója is úgy vélik, a Fidesz kétségbeesését és gyengeségét mutatja az ötlet.
Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.