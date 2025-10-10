Lehet, hogy Magyart idegesítené Varga Judit visszatérése, de a kegyelmi botrány miatt ez őrült kockázat a Fidesznek

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szerdán egy videóban üzente meg Gulyás Gergely Varga Juditnak, hogy térjen vissza. Erre nyilvánosan Varga Judit nem válaszolt. Eddig elzárkózott attól, hogy visszatérjen a közéletbe, kedden kiderülhet, meggondolta-e magát.

Információink szerint Vargát győzködik, hogy térjen vissza, és Orbán Viktor is egyre többet dicséri.

Magyar Péter volt feleségének visszahozása a kampányba nagy húzás is lehetne a Fidesztől, csakhogy Varga Judit jegyezte ellen K. Endre kegyelmét, emiatt távozott tavaly a közéletből.

Ezzel pedig ismét magára rántaná a Fidesz a kegyelmi botrányt - amiből Magyar Péter és mozgalma kinőtt -, és úgy általában gyermekvédelmi ügyeket, és korántsem biztos, hogy ezzel hosszú távon fogást találnának Magyar Péteren.

Lazán elengedte a füle mellett Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón azt a kérdést, hogy Varga Judit esetében vajon elévült-e már a kegyelmi botrány. Holott ez a legfontosabb kérdés most, amikor a botrányba belebukott volt miniszter visszatérését lebegteti a Fidesz. És nemcsak az a kérdés, hogy elévült-e már, hanem az is, hogy egy ilyen ügy elévülhet-e egyáltalán, és megengedheti-e magának mindazt a Fidesz, amit ezzel megint magára húz.

Varga Judit igazságügyi miniszterként jegyezte ellen Novák Katalin kegyelmi döntését K. Endre ügyében. A bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét azért ítélték el, mert a gyerekekre gyakorolt nyomással próbált falazni a pedofil igazgatónak. A döntés hátterének egy része ismert, például az, hogy Balog Zoltán lobbizott K. Endre érdekében, azonban a botrány következtében berobbant Magyar Péter azt állítja, az Orbán család egy tagja áll a kegyelmi ügy mögött. Novák Katalin nem hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, ahogyan Varga sem.

Novák és Varga ugyanazon a napon, 2024. február 10-én mondott le. Novákon nagyobb volt a nyomás, neki Orbán nyilvánosan küldte meg a selyemzsinórt pár nappal korábban. Ő egy tévébeszéddel búcsúzott, Varga pedig egy Facebook-poszttal. Varga azzal érvelt, hogy ő a kegyelmi döntés ellenjegyzésekor azt a több mint 25 éves gyakorlatot folytatta, hogy az igazságügyi miniszter tudomásul vesz az elnök döntését.

„Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is.”

A posztot azzal zárta, az ország továbbra is számíthat rá a nemzeti érdekek és értékek védelmében.

Egy héttel később állt ki Orbán Viktor az évértékelő beszédére, amit azzal nyitott: „a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel.”