Lehet, hogy Magyart idegesítené Varga Judit visszatérése, de a kegyelmi botrány miatt ez őrült kockázat a Fidesznek

Lazán elengedte a füle mellett Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón azt a kérdést, hogy Varga Judit esetében vajon elévült-e már a kegyelmi botrány. Holott ez a legfontosabb kérdés most, amikor a botrányba belebukott volt miniszter visszatérését lebegteti a Fidesz. És nemcsak az a kérdés, hogy elévült-e már, hanem az is, hogy egy ilyen ügy elévülhet-e egyáltalán, és megengedheti-e magának mindazt a Fidesz, amit ezzel megint magára húz.
Varga Judit igazságügyi miniszterként jegyezte ellen Novák Katalin kegyelmi döntését K. Endre ügyében. A bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét azért ítélték el, mert a gyerekekre gyakorolt nyomással próbált falazni a pedofil igazgatónak. A döntés hátterének egy része ismert, például az, hogy Balog Zoltán lobbizott K. Endre érdekében, azonban a botrány következtében berobbant Magyar Péter azt állítja, az Orbán család egy tagja áll a kegyelmi ügy mögött. Novák Katalin nem hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, ahogyan Varga sem.
Novák és Varga ugyanazon a napon, 2024. február 10-én mondott le. Novákon nagyobb volt a nyomás, neki Orbán nyilvánosan küldte meg a selyemzsinórt pár nappal korábban. Ő egy tévébeszéddel búcsúzott, Varga pedig egy Facebook-poszttal. Varga azzal érvelt, hogy ő a kegyelmi döntés ellenjegyzésekor azt a több mint 25 éves gyakorlatot folytatta, hogy az igazságügyi miniszter tudomásul vesz az elnök döntését.
„Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is.”
A posztot azzal zárta, az ország továbbra is számíthat rá a nemzeti érdekek és értékek védelmében.
Egy héttel később állt ki Orbán Viktor az évértékelő beszédére, amit azzal nyitott: „a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel.”
