Mi volt a legnehezebb? A kegyelmi jogkör gyakorlása – így tért vissza Novák Katalin

„Arra törekedtem mindenhol, hogy hiteles legyek. Hiszen azt gondolom, hogy mindenkinek, egy közéleti szereplőnek is a hitelessége az olyasvalami, amit nagyon könnyű elveszíteni, nagyon nehéz megalapozni. Ezért én arra törekedtem, hogy az értékrendem szerinti meggyőződéseimet osszam meg a nyilvánossággal. Én örülök annak és hálás vagyok azért, hogy tizenegynéhány éven keresztül aktív szereplője lehettem a magyar közéletnek, és soha nem kellett azt éreznem, hogy a meggyőződéseimmel szemben kellene cselekednem.”

Többek között ezt mondta Novák Katalin azon az egyórás pódiumbeszélgetésen, amit kedden rendeztek Temesváron. Kedden már beszámoltunk róla, hogy a helyi Közéleti Kávéház nevű értelmiségi klub meghívta az egykori magyar köztársasági elnököt egy beszélgetésre és ő el is ment arra. Most megmutatjuk ennek a pódiumbeszélgetésnek a felvételét és összefoglaljuk Novák érdekesebb kijelentéseit.

A beszélgetésből kiderült, hogy Ferenc pápával „személyes” volt a viszonya, többször leveleztek is és Novák lemondása után az egyházfő személyes megbízottat küldött hozzá: „Ferenc pápával, talán mondhatom így, egy kifejezetten személyes viszony alakult ki közöttünk, még leveleztünk is. Amikor lemondtam, akkor például a saját személyes megbízottját küldte el hozzám... ...és küldött nekem egy kis argentin süteményt azzal az üzenettel, hogy ő ugyan nem tud sütni, de ezt az argentin süteményt a szülőhazájából szeretném ajándékba elküldeni nekem. Majd kevéssel a távozásra, mármint a halála előtt még kaptam tőle egy olyan üzenetet, hogy jó lenne, ha tudnánk személyesen találkozni. Sajnos erre a találkozásra már nem került sor.”

Kétszer is szóba került az, hogy mit gondol Novák a nők szerepéről a politikában. Ennek kapcsán a korábbi köztársasági elnök ezt mondta: „Nagyon kevesen vagyunk, ezért a hiba az akár úgy is minősülhet, mintha azért lenne, mert nő az illető. Pedig azt nem halljuk a politikában, hogy »ja, hát egy férfi hibázott, akkor valószínűleg nem való a politikába«. Ha egy nő követ el egy hibát, akkor azt mondják, hogy »ja, hát most már legalább mindenki látja, hogy a nőknek nem is való a politika«. Tehát felelősséggel is tartozik szerintem az, aki erre a területre lépne. Én úgy érzem, hogy szuverén női politikusokra van szükség, akikről mindenki látja és elhiszi, hogy önálló gondolataik vannak, hogy önálló döntésekre és cselekvésre képesek, és az ilyen szuverén női politikusoknak megítélésem szerint ugyanúgy helye van akár az erdélyi politikában, Magyarországiban, európaiban, világpolitikában bárhol.”

A kérdezők – Tamás Péter, tiszteletbeli temesvári konzul és Bodó Barna, korábbi RMDSZ-es politikus – kiváncsiak voltak arra, „mi volt a legnehezebb pillanat, szerep államfői ténykedése alatt”?

„Ha stílusos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kegyelmi jogkör gyakorlása, és ez nem áll messze a valóságtól” – válaszolta erre Novák.

A beszélgetésben nagy teret kapott a demográfia kérdése, hisz Novák Katalin amellett, hogy aktív politikusi pályája során is sokat foglalkozott ezzel. a témával, lemondása után egy gyereknemzés-segítő NGO alapító-vezérigazgatója lett. Most az is kiderült, hogy ekként a szöuli főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedik: „Engem felkért a szöuli főpolgármester, hogy legyek a demográfiai ügyekért felelős tanácsadója egy nemzetközi tanácsadó testületben. Kiderült például, hogy Dél-Koreában több babakocsit adnak el kutyák számára, mint gyerekek számára” – mondta erről.

Különösen érdekes volt az a kérdés, amely arra vonatkozott, hogy mennyire bízhat meg egy államfő a tanácsadóiban. Novák így válaszolt: „A legfiatalabb államfő voltam, most a legfiatalabb volt államfő vagyok. Az, hogyha fiatal az ember a politikában, mint ahol bárhol, az azt is jelenti, hogy kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint a nála idősebbek. Ezért kiemelten fontos volt nekem, hogy meghallgassam a tanácsadókat. Ennek többféle formája volt. Volt a nyilvánosság számára is ismert tanácsadó testület, de volt olyan, ami informális volt és rendszeresen találkoztunk. Gyakorlatilag minden fontosabb kérdésnél igyekeztem körbejárni a hozzáértőknek a véleményét és a nálam sokkal jobban az adott ügyhöz értőknek a véleményét is, és olyanokét, akiket tisztelek, becsülök. Nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy vitatkozzanak velem, és szembesítsenek azzal, ha máshogy látnak valamit, mint ahogy én. Mindig mondtam, hogy van az a pont, amikor majd jelzem, hogy most már ne vitatkozzanak tovább, és vagy sikerült meggyőzni, vagy nem sikerült meggyőzni, mert a döntést a végén valahogy meg kell hozni az embernek, és vállalni az azzal járó felelősséget. Tehát meggyőződésem, hogy kellenek a tanácsadók, jól kell megválasztani a tanácsadókat, kellő alapossággal, és azt is megtanultam, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy mikor, melyik tanácsadójára mennyire hallgat az ember.”

Arra kérdésre, hogy el tudja-e képzelni a visszatérését a politikába, illetve, hogy lenne például a szülővárosa, Szeged polgármester, egyértelmű nemmel felelt Novák. Végül pedig arról beszélt, hogyan élte meg a lemondása óta eltelt másfél évet: „Egy pokoli, másfél év van mögöttem. Nagyon embert próbáló időszak volt ez a másfél év, úgyhogy nem mondom azt, hogy amikor a napi hálaadást mondtam el reggelente, akkor nem volt olyan nap, amikor egy picit ne gondolkodtam volna el rajta, hogy mi is az, amiért ma hálát tudok adni. De mindig volt olyan, amiért hálát tudtam adni. Ez az úristenbe vetett töretlen hit átsegített a legnehezebb pillanatokban is. Illetve... ...amivel én személyesen találkoztam, és találkozom a mai napig, az rengeteg szeretet. Ez a szeretet nagyon sok segítséget nyújtott, és nem csak a szűk mikrokörnyezetemben, hanem annál tágabban is.”

2024 február 2-án jelent meg a 444-en a cikkünk arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök 2023. április 27-én kegyelemben részesítette K. Endrét. A bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét azért ítélték 3 év 4 hónap börtönre, mert terhelő vallomásának visszavonására próbálta kényszeríteni a gyermekotthonban élő egyik gyereket, akit az intézmény igazgatója, V. János molesztált. Az ezt követő napokban kiderült, hogy K. Endre otthonosan mozgott a Felcsút környéki fideszes világban, és hogy az akkor még az igazságügyi miniszteri székben ülő Varga Judit ellenjegyzésére is szükség volt, hogy a férfi megkaphassa a kegyelmet. Magát K. Endrét is sikerült megszólaltatnunk a botrány kirobbanása utáni napokban. Megírtuk azt is, hogy Vásárhelyi Jánost az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István védte a pedofília miatt indított perben, K. Endrét pedig Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere, egy állami cég igazgatója védte az elsőfokú tárgyaláson.

Orbán Viktor hat nappal az ügy nyilvánosságra kerülése után rövid videóban jelentette be, hogy miután „kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről”, a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely „lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetése esetén kegyelmet kaphasson” az elkövető. Novák Katalin aznap még azt mondta, jó szívvel írja alá a jogkörét csorbító módosítást, két nappal később viszont lemondott posztjáról. Vele egy időben Varga Judit is bejelentette, hogy visszavonul a közélettől. Novák azóta sem mondta el részletesen, hogy zajlott K. Endre kegyelmi kérvénye, ahogy azt sem tisztázta. Balog Zoltán pár hónappal később azt állította, az ő tanácsára adott kegyelmet Novák a pedofilsegítőnek, de ő sem részletezte az ügy lefolyását.