Lázár: Magyar a rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője volt, 2018 és 2022 között többet kapott a Fidesztől, mint én

2 óra 17 percet szerepelt Lázár János a Beköltözve Hajdu Péterhez című műsorban.

Gyakorlatilag lehülyézte Novák Katalint K. Endre kegyelmi kérvényének aláírása miatt. Varga Juditba is beleszállt.

Szerinte Magyar Pétert külföldön azért próbálják megemelni, hogy ártsanak Orbánnak, vagyis ez is Orbánról szól.

Magyarnak nincs más üzenete, mint hogy a Fidesz „húzzon a picsába”.

Hosszasan bizonygatta lojalitását, és elmondta, mi volt a dilemma vele kapcsolatban.

Keményen nekiment Novák Katalinnak és Varga Juditnak Lázár János Hajdu Péter műsorában. A miniszterrel több mint kétórás interjút sugároztak, a beszélgetés zöme a személyéről szólt.

A kegyelmi botrányra a beszélgetés 50. perce körül tértek rá. Lázár egyetértett azzal, hogy ez volt a legdurvább ügy a Fidesz számára, és hogy még mindig ezt nyögik.

Novák nagyon súlyos politikai hibát követett el, nem volt más választása, mint lemondani. Szerinte az is baj, hogy nem derült ki, miért írta alá a kegyelmi kérvényt.

Hajdu Péter megkérdezte, hogy Balog Zoltán volt miniszter, református püspök felelősségéről miért nem beszéltek (ő javasolta Nováknak, hogy adjon kegyelmet K. Endrének).

Lázár azt mondta, „nem világos, mi Balog Zoltán felelőssége, ő nem írt alá semmit. Attól, hogy neked van egy tanácsadód, még nem azt jelenti, hogy neked alá kell írni.” Hosszan magyarázta, hogy Balog lelkészként járt el, „lehet, másképp látta az igazságot”.

Lázár egy lelkésznél máshova teszi a jót és a rosszat, a hibát és a számonkérést. A köztársasági elnök vagy az igazságügyi miniszter – aki az elnök papírjait és döntéseit ellenjegyzi – más. „Ha a köztársasági elnök véletlenül hülyeséget csinál, nem jegyzem ellen. Ez a fordulópont. A lelkész az emberért felel, a köztársasági elnök az egész országért. Az igazságügyi miniszter meg a köztársasági elnök döntéséért.”

Senki sem tartott revolvert a fejéhez, hogy aláírja – utalt Novákra.

Lázár azt mondta, ha egy politikus olyan közösséghez tartozik, és maga is hirdeti, hogy a család a legfontosabb érték, minden más másodlagos, akkor „ebben a kérdésben nem lehet hibázni”.

Szerinte megkérdőjelezhetetlen, hogy kegyelemben részesítettek valakit, akinek köze volt egy pedofilügy eltussolásához.

Ebben ő nem ismer kompromisszumot. „Ilyen ügyben mindegy, hogy ki mit mond, mit mondott volna a kormány, egy lelkész, vagy a kegyelemben részesített felesége, te vagy az államfő, te képviseled és szimbolizálod az egész nemzetet. Te vagy felelős ezért az országért. Ezt nem írhatod alá. Tök mindegy, mi van, ezt nem írhatod alá. Ha mégis meghülyültél, és aláírod, akkor ott az igazságügyi miniszter, aki azt mondja, a köztársasági elnök megzakkant, biztos, hogy nem ellenjegyzem. Ezért van odarakva, biztosítékul.”

De miután mindkettő aláírta, Lázár szerint nincs miről beszélni. Szerinte Novák és Varga is túl ambiciózus volt, „többre tartották magukat, mint amire érdemesek lettek volna”. Aki 40 évesen elvállalja a köztársasági elnökséget, az nincs tisztában a dolgok jellegével. Lázár arról beszélt, egy ilyen feladat a 60 éveseknek való, akik már elég tapasztaltak, és túl vannak sok szenvedésen, nehézségen.

Nem azt mondja, hogy Novák jelölte önmagát elnöknek, de nem kevés ambíció volt benne. „Ez lett a veszte.”

Aláírja, hogy ez a Magyar Péter-jelenség origója, bár az első partizános interjú után nem volt téma a kormányülésen, mert „nem tűnt jelentős ügynek.” A kegyelmi ügy volt „ütős” – mondta Lázár.

Ideges ember

Szerinte Magyar meglovagolta a hangulatot, de azt nem tudja, hogy állt-e mögötte valaki. Most viszont már „nagy emberek rátették a kezüket a vállára.” Az európai elit, amelyik gyűlöli Orbán Viktort, azzal álmodik, hogy majd a fiatal gyerek lesz az új miniszterelnök, és végre leszámolhatnak Orbánnal – mondta Lázár.

„Ez is Orbán Viktorról szól, nem Magyar Péterről. Azért próbálják megemelni, hogy Orbánnak ártsanak.”

Hajdu megkérdezte, hogy az eddigi ügyekbe miért nem bukott bele Magyar, és felhozta Gyurcsány bukását is. Lázár szerint van különbség, Gyurcsány hazugsággal nyert választást, becsapta a magyarokat. „Ennél durvább mondat nem hagyta el politikus száját.”

De azért Magyar ügyeivel is vannak morális problémái.

Hajdu megkérdezte, hogy ezeket hogyan bocsátják meg neki az emberek, mire Lázár azt mondta, majd meglátjuk, hogy dönt a nép. „Ideges emberrel állunk szemben.”

Szerinte Magyar a rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője volt, 2018 és 2022 között többet kapott a Fidesztől, mint ő. Itt az egzisztenciáról beszélt: „egy nagy állami cégnek volt a vezérigazgatója, sportolófeleségként”.

Utána sérelem érte, „megvilágosodott”, és elkezdte őket gyalázni. „Ő a politikai közösség haszonélvezője volt, kifele vett a rendszerből.” Ezzel is morális problémája van Lázárnak. Szerinte Magyar az újdonság varázsa miatt tűnik hitelesnek.

„Jön egy új csillag, és az új mindig szebb, frissebb, soványabb, divatosabb. Ő most egy divat, nem több ennél.”

Lázár szerint Magyarnak nincs mondása arra, mit csinálna Magyarországgal, a Fidesznek viszont van: munka, biztonság és rend lesz, mindenkit megvédenek.

Magyar meg csak annyit mond, hogy a Fidesz „húzzon a picsába”.

Milyen ember a politikus

Hajlik arra, hogy Menczernek igaza volt, amikor odament hozzá, szerinte nem fair, amit Magyar csinál az intézményekkel, hogy a kiszolgáltatott emberekből csinál politikát, ráadásul vannak felújított intézmények is, ahova nem megy. „Jó, hogy felszívja magát az ember, hogy öreg, ne hazudozz. Tamás határozott volt.”

Arra a kérdésre, hogy nem volt-e sok, Lázár nem ad egyenes választ, ízlésekről és pofonokról beszél, és arról, mindenki más alkat, de a nyilvános vita nehéz műfaj, ahhoz bátornak kell lenni.

Ő is vitázna Magyarral, de szerinte ott Magyar alulmaradna. Szóba került az is, hogy végül nem vonatozott Magyarral, mire azt mondta, nem fog ezzel egy napot eltölteni, az ország fontosabb. Állítja, ő nem szokott megfutamodni a találkozó elől.

Magyarral korábban kétszer találkozott, egyszer a kormány eskütétele után tartott vacsorán, ahol csak „small talk volt” a szimpatikus fiatal párral, utána volt nála, mint az egyik cég igazgatóságának tagja. „Normálisnak, értelmesnek tűnt. Tud normális lenni, ha akar, de néha elszakad a fonal. Furát érzek a személyiségében.”

Téma volt a Varga Judit-interjú is, mindketten megállapították, Hajdu a beszélgetés során nem volt szervilis. Hajdu állította, nem Rogán Antal küldte be Vargát, ő hívta meg.

Lázár ennél a résznél arról beszélt, ha valaki politikára adja a fejét, nem lehet kétféle ember. Ott csak az számít, hogy milyen ember, az alapján döntenek róla. „Joguk van tudni, milyen vagy. Ha ezt a volt feleség mondja el, nincs szerencséd.”

Lázár szerint itthon az emberek nincsenek hozzászokva, hogy a személyes viszonyok, kapcsolatok mennyire determinálják a politikus karakterét, holott Amerikában minden erről szól.

Bukás és árulás

Hajdu megkérdezte, Lázár nem tart-e attól, hogy bukni fog a kormány 2026-ban. Ez a rész a műsor előzetesében is szerepelt, és ott drámainak tűnt, mikor Lázár azt mondta, „nem tartok, de van ilyen forgatókönyv is”. A teljes interjúban viszont azzal folytatta, minden választásban benne van ez, nincs előre lefutott meccs. (Ezt Orbán Viktor is szokta mondani.)

Ez a kérdés számára a közösségről, az országról szól, a személyes karrierje nem kérdés (korábban bejelentette, 2026-ban nem indul a választáson).

Beszélt arról is, hogy a kormány nagy pofonsorozatot élt túl, csoda, hogy talpon vannak. A Magyar-ügy pedig azért jó, mert összerántja a Fideszt, szolidárisabbak a vezetők, mindenki küzd, verseny van.

Hajdu azt is megkérdezte, Lázárt árulták-e el. Erre név nélkül azt mondta, „volt egy nehéz helyzet 2018-ban. Volt egy munkatárs, aki úriemberhez nem méltó formában viselkedett.”

Itt nyilvánvalóan Rogán Antalra gondolt, hiszen akkor vele volt komoly konfliktusa. Nemcsak Orbán döntése volt, hogy 2018-ban nem került be a kormányba, hanem az övé is. Ott hibázott. Orbán nem akarta kirakni, ő viszont beleállt. Orbán ugyanis át akarta alakítani a kormány struktúráját, Lázár pedig úgy gondolta, abban nem kell benne lennie. „Sok ambíció és határozottság volt bennem, és inkább konfliktusos voltam, mint bölcs.”

Az Orbán-rajongó

Elmesélte azt is, hogyan kerülhetett vissza a kormányba. Elmondása szerint nagy dilemma volt vele kapcsolatban a Fidesz alapítóiban, hogy csak magát építi, és hatalmat akar mindenáron, vagy tud-e az ország, a közösség érdekében dolgozni, van-e benne alázat. 2021-22-re látták, hogy nem csak ambíció van benne, hanem alázat és lojalitás, „nem támadok hátba senkit”.

Orbán a kezdetektől támogatta, minden ötletét, húzását mentette, a problémákat megpróbálta relativizálni. 20-21 éve van benne, hogy Orbánnal kialakult a köztük lévő szövetség, bajtársiasság, aminek vannak könnyebb és nehezebb szakaszai is.

Azt mondta, Orbánon kívül is vannak szövetségesei, sokakkal van jóban, az bullshit, hogy utálják. A függetlenségét, szuverenitását megtartja, és azt mond, amit gondol. Szerinte ez erősíti a Fideszt, az egy kaptafa vonal neki nem jön be. Karizmatikus emberekre van szükség, a belső vitákat le kell folytatni – mondta Lázár, aki állítása szerint, Orbán Viktor miatt lépett be a Fideszbe, azok közé tartozott, akik „a 90-es évek szupersztárjáért”, Orbán Viktorért rajongtak.