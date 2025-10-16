Egy 28 éves nő elindult Ózdról 3 millió forinttal, és egy év alatt összehozott 4 milliárdnyi adótartozást

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A negyedévente frissülő adóhivatali feketelistán újabb olyan cégre bukkantunk, aminek köze lehet az év elején nyilvánosságra került gázmaffia-ügyhöz. A gyanú szerint egy száznál több cégből álló láncolat fiktív gázkereskedelmi és egyéb kereskedelmi tevékenységgel tízmilliárdos nagyságrendben csalt adót.

Az ügyészségtől megtudtuk, hogy a nyomozásnak mostanra 34 gyanúsítottja lett, közülük ketten már január óta letartóztatásban vannak. Öt embert költségvetést megkárosító bűncselekménnyel gyanúsítanak, a többieket közokirat-hamisítással.

Csak a gyanúsítottaktól lefoglalt és úgynevezett biztosított vagyon eléri a 23 milliárd forintot.

Az ügyben nagy szerepet játszottak az olyan „eldobható” cégek, amelyeket 3 millió forintos tőkével alapítottak a gázpiacon ismeretlen figurák nagy tőkeerőt igénylő tevékenységre – például csővezetések szállítás vagy gázkereskedelem –, és amelyek egy-két év alatt több milliárdos adótartozást halmoztak fel, majd lényegében elérhetetlenné váltak.

A cégnyilvántartás adatai alapján úgy tűnik, hogy a NAV-adóslistán most felbukkant céget, az Expeo Kft.-t mintha egy az egyben egy másik, a gázmaffiában érintett cégről másolták volna le.

P. R. T. 28 éves ózdi lakos 2023. október 18-án megjelent egy budapesti, IX. kerületi ügyvédi irodában, táskájában 3 millió forinttal, és közölte, hogy ő alapítana egy csővezetékes szállítással foglalkozó céget. Az Expeo Kft.-t még aznap létrehozták, és hat nap múlva be is jegyezték, november elején bankszámlát is nyitottak neki egy csepeli bankfiókban.

A társaság Debrecenből másfél hónap múlva átköltözött egy ózdi címre, majd onnan 2024. szeptemberében egy budapesti, Király utcai földszinti lakásba, ahol rajta kívül még 4320 cégnek van vagy volt székhelye. Végül bő egy hónappal később egy tököli kertes házban kötött ki. A fővárosba költözéssel egyidejűleg a céget a hetvenéves H. G. vette át, akinek a IX. kerületi lakcíme egy olyan társasházban található, ahol a rendőrség körzeti megbízotti irodája is működik.

A cég egyébként azon kívül, hogy költözködött, a jelek szerint egy dolgot csinált hasonló intenzitással: adót csalt. A NAV által napokban közzétett legfrissebb feketelista szerint ugyanis kétmilliárdos adótartozást halmozott fel, amihez társul még 2,379 milliárd forintnyi úgynevezett jogkövetkezmény, összesen tehát 4,392 milliárd forintot követel tőle a NAV.

Ez nem meglepő annak fényében, hogy egy fővárosi végrehajtó már 2024. novemberében elrendelte a tulajdonos vagyoni részesedésének lefoglalását, majd idén márciusban a NAV is végrehajtást indított a társaságnál. A cég az alakulása évében árbevétel nélkül 1,054 milliós veszteséget produkált, és bár a 2024-es évéről már nem készített beszámolót, ott valami egészen nagy manővereket hajthatott végre. Hogy pontosan mit, azt a beszámoló hiányában nem látni.

Gázos ügyek

Nem véletlenül említettem korábban, hogy az Expeo főtevékenysége – sőt, egyetlen tevékenysége – a társasági szerződés szerint a csővezetékes szállítás.