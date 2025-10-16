Nyugdíjadó vagy plusz 720 ezer forint – elindult a kampány 2 millió szavazóért, a Fidesz és a Tisza is ráfordult a nyugdíjasokra

Magyarországon nagyjából 2,4 millió nyugdíjas van, az öregségi nyugdíjasok száma körülbelül kétmillió. Ebben a korosztályban nagyobb a Fidesz támogatottsága, mint a Tiszáé, és ebben a korosztályban az átlagosnál nagyobb a szavazási hajlandóság. Nem csoda, hogy a felmérések szerint stabilizálódó Tisza-előnyt – vagy a kormánypárti intézetek méréseiben csökkenő Fidesz-előnyt – látva a kormánypártok ráfordultak erre a korosztályra a kampányban.

Előbb Lázár János, majd Orbán Viktor, majd mai nagykanizsai fórumán ismét Lázár János beszélt arról, hogy a kormány tervezi a 14. havi nyugdíj bevezetését. Emellett Orbán arról is írt egy csütörtök délelőtti posztjában, hogy a Tisza nyugdíjcsökkentésre készül, mert „szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű« (…) a pénz mehet Ukrajnába” inkább.

Fotó: Isza Ferenc/AFP

Orbán szerint a Tisza ugyanis a nyugdíjak megadóztatására készül, amit egy olyan interjúrészletre hivatkozva állít például ebben a videóban, amiben – legalábbis az általa megosztott részletben – szó sincs arról, hogy az a Tisza programjának a része lenne. A Fidesz egyébként már 2006-ban is megígérte a 14. havi nyugdíjat – akkor azt a választást elbukta, majd a kormányon töltött eddigi 15 éve alatt sem vette elő a témát, mostanáig.

Magyar Péter az állítólagos tiszás nyugdíjtervekről (megadóztatás, nyugdíjcsökkentés) szóló fideszes kommunikációra úgy reagált: „a milliárdos Lázár János most épp 14. havi nyugdíjról hazudik, miközben egymillió nyugdíjast löktek Orbánnal mélyszegénységbe”, illetve azt is írta, hogy szerinte „2010 óta ötszörösére nőtt a létminimum alatt élő nyugdíjasok száma”.

Magyar szerint Orbán plusz egyhavi nyugdíjról szóló ígérete a legkevesebbet, havi 80 ezer forintot kapó nyugdíjasoknak évi 80 ezer forintot jelentene, míg ugyanez a nyugdíjas „a Tisza programja alapján 720 ezer forinttal többet kapna”. Szerinte Orbánék ajánlata „a milliárdosokat támogatja, a Tisza pedig az emberek millióit”.