Orbán megint „gőzerővel dolgozik” a 14. havi nyugdíjon

Szerdán Lázár János dobta be újra 14. havi nyugdíj lehetőségét: „Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen.” Csütörtökön már Orbán Viktor is azt írta, miután a Tisza állítólagos adóterveit bírálta, hogy „gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon”.

Azért írtam a cikk elején, hogy újra belengette a Fidesz a 14. havi nyugdíjat, mert ezt már a 2006-os (!) kampányban is megígérte, az elmúlt 15 évben mégsem sikerült ezt teljesíteni.

Magyar Péter a szerdai nyilatkozatra úgy reagált, hogy „a milliárdos Lázár János most épp 14. havi nyugdíjról hazudik, miközben egymillió nyugdíjast löktek Orbánnal mélyszegénységbe.” A Tisza elnöke szerint a párt terveivel „a nyugdíjasok 97 százaléka jelentős segítségben fog részesülni, a nyugdíjasok jelentős része több havi plusz pénzhez fog jutni, míg a fideszes hazugságokkal megint csak a leggazdagabb néhány ezer ember járna jól.”