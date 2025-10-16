Trump: India megígérte, hogy nem vesz több orosz olajat

Donald Trump szerdai bejelentése szerint Narenda Modi indiai miniszterelnök megígérte neki, hogy India felhagy az orosz olaj felvásárlásával. India egyelőre nem erősítette meg az amerikai elnök állítását, és az elmúlt hónapokban az erős washingtoni nyomás ellenére is kitartott az orosz energia mellett, annyira, hogy szeptemberben már felzárkóztak Kína mellé, és az orosz nyersolaj elsőszámú vásárlói lettek a világon.

Bár Indiában nagy várakozásokkal nézett a Modi-féle vezetés Trump elnöksége elé, az elmúlt hónapokban nagyon megromlott a viszony a két nagyhatalom között, Trump pedig hangzatos kijelentésekben alázta a szubkontinenst. A fő vita a Trump által indított vámháború körül zajlik: az Egyesült Államok a saját élelmiszerexportját is szeretné növelni Indiába, és közben sérelmezi, hogy India az Ukrajna elleni orosz háború óta az orosz energia egyik legfontosabb vevője lett a globális piacon.

Modi, Putyin és Hszicsin-Ping Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Az USA a nyáron 50 százalékos általános vámot vezetett be az indiai termékekre, és a diplomáciai mélyponton augusztusban meg is szakadtak a kedvezményekről szóló vámtárgyalások. Az elemzők többnyire arról beszéltek, hogy Trump politikája a korábban a szuperhatalmak között egyensúlyozni próbáló Indiát Kína és Oroszország felé löki. Ennek volt apró szimbolikus jele, hogy idén először India is küldött néhány katonát a Zapad orosz hadgyakorlatra, "hogy erősítsék a katonai kapcsolatokat India és Oroszország között".

Bár Trump most már hónapok óta azzal vádolja Indiát, hogy az orosz energia kedvezményes vásárlásával Putyin ukrajnai háborúját finanszírozza, Modi idáig ellenállt a nyomásnak, és azt hangsúlyozta, hogy az indiai gazdaságnak szüksége van az olcsó orosz energiahordozókra. Az utóbbi napokban ugyanakkor látszik némi elmozdulás: indiai tisztviselők már bejelentették, hogy több amerikai energiát fognak vásárolni, és tárgyalnak amerikai nukleáris és megújuló energiaberuházásokról is Indiában.

Trump most azt állíja, az indiai miniszterelnök megígérte neki, hogy teljesen befejezik az Oroszországból származó energiaimportot, de azt az amerikai elnök is hozzátette, hogy ez még némi időbe telik. Ezt ugyanakkor egyelőre más nem erősítette meg, és Trump esetében ez különösen fontos lenne. A piacok mindenesetre elkezdték óvatosan beárazni a hírt: Trump bejelentése után egy százalékkal emelkedett a globális olajár - összességében azonban az most mélyponton van, ezért az elemzők azt hangsúlyozzák, hogy India most viszonylag kis költségnövekedéssel megúszhatja, ha az orosz helyett drágább energiaforrásokat fog nagyobb arányban importálni.

Ha India valóban érdemben csökkenti az orosz importját, akkor az akár további hatásokkal is járhat. Washington már bejelentette, hogy Japánt és Kínát (utóbbira azért nem igazán látszik esély) is az orosz energia vásárlásának felfüggesztésére akarják rábírni, hogy ezzel is valamiféle békemegállapodás felé kényszerítsék Vlagyimir Putyint. Ez azt is jelentené, hogy az orosz szárazföldi olajszállítások utolsó európai vevői, Magyarország és Szlovákia még inkább egyedül maradnának.