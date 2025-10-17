Orbán Győző felnyomta Hadházyt az adatvédelmi hatóságnál

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő hónapok óta pörög az általa Pusztaverszájnak becézett, hivatalosan a miniszterelnök apja nevén lévő hatvanpusztai birtok körül, demonstrációkat szervez oda, fényképeket és tervrajzokat tesz közzé. Most kirakott olyan iratokat, amelyek szerint Orbán Győző a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, amely be el is kezdte bekérni az adatait.
Hadházy addig is üzent a NAIH-nak, és az alábbi pontokban foglalta össze, szerinte miért „a lehető legszorosabban véve közügy” Hatvanpuszta, idézem:
Hogy miért nagy teher ez az egész Orbán-családnak, arról hosszú és empatikus cikket közöltünk nemrég.
Hogy van az, hogy valaki ennyire kihagyja élete fő művéből a saját fiát? Elviseli-e egy házasság azt, hogy a feleségnek éveken át titkolóznia kell a férj előtt? Mindenki közügyként ismeri Hatvanpusztát, pedig a személyes dráma legalább ennyire fontos szál benne.