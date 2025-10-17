Orbán Győző felnyomta Hadházyt az adatvédelmi hatóságnál

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő hónapok óta pörög az általa Pusztaverszájnak becézett, hivatalosan a miniszterelnök apja nevén lévő hatvanpusztai birtok körül, demonstrációkat szervez oda, fényképeket és tervrajzokat tesz közzé. Most kirakott olyan iratokat, amelyek szerint Orbán Győző a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, amely be el is kezdte bekérni az adatait.

Hadházy addig is üzent a NAIH-nak, és az alábbi pontokban foglalta össze, szerinte miért „a lehető legszorosabban véve közügy” Hatvanpuszta, idézem:

Ha egy miniszterelnök az ország szemébe hazudja, hogy az apja nevén levő luxuskastély egy félkész mezőgazdasági üzem, akkor az a miniszterelnök MINDEN hazugságra képes. Erről pedig joga van tudni a magyaroknak.

Ha a miniszterelnök apja élvezi, hogy a fia jóvoltából méregdrágán szállíthatja a követ állami építkezésekre, akkor közügy, hogy a jogtalanul szerzett extraprofitból milyen luxuskastélyt épít. Ugyanez igaz arra a tényre, hogy az országban minden hulladék a MOHU koncesszióba került, kivéve az építési törmelék bizniszt. Pont azt, amivel az Orbán-bányát feltöltik.

Ha a közbeszerzéseken meggazdagodott oligarcha építi a miniszterelnök családi luxuskastélyát, az nagyon is közügy. Ugyanez igaz, ha ez az oligarcha saját magának ad biztosítékot, hogy ki fogja fizetni az építkezést... De a kastély amiatt is közügy, mert korábban a Gázos bérelte a területet az Orbán családtól úgy, hogy nem használta semmire. Évi 15 millióért.

Ha a miniszterelnöki család törvénytelenül lerombol egy műemlékeket és helyette luxuskastélyt épít, az nagyon is közügy.

Hogy miért nagy teher ez az egész Orbán-családnak, arról hosszú és empatikus cikket közöltünk nemrég.