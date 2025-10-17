Robert Fico támogatja Ukrajna uniós tagságát

Robert Fico miniszterelnök pénteken Kassán találkozott az ukrán miniszterelnökkel, Julija Szviridenkóval. Amellett, hogy több kormányközi egyezményt is aláírtak, Fico elmondása szerint arra figyelmeztette az ukrán miniszterelnököt, hogy „azok, akik most a leghangosabban beszélnek Ukrajna támogatásáról, lehet, hogy később éppen ők lesznek azok, akik a leginkább akadályozzák majd Ukrajna európai uniós csatlakozását. Mi nem fogjuk ezt tenni.” Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kijelentette, hogy nagy előrelépést értek el Szlovákiával az ország védelmi és energetikai kérdéseiről folytatott tárgyalásokon.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök Kassán Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

A szlovák miniszterelnök kiemelte, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-s integrációját: „Ha eltökéltek és úgy gondolják, hogy jövőjük az Európai Unióban van, mi is hiszünk abban, hogy tagságuk kölcsönös gazdasági előnyökkel jár, valamint hozzájárul a régió stabilitásához és új lendületet ad a kétoldalú kapcsolatoknak.” Ugyanakkor az ukrán NATO-tagságot a szlovák kormány sem támogatja. (SME/Parameter)