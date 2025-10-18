Magyar Péter szerint nem engedik felszólalni ott, ahonnan Orbán küldte haza az oroszokat 1989-ben

„Meg akarják tiltani, hogy az ‘56-os forradalmárok tiszteletére az 1989-es újratemetéshez hasonlóan a Műcsarnok lépcsőjéről mondhassak beszédet október 23-án” – írta a Facebookon Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

„Még a kommunista diktatúra végnapjaiban sem süllyedtek odáig, mint most az Orbán-rendszer kiszolgálói, hogy ellehetetlenítsék, hogy a megemlékező beszéd az ikonikus helyszínen hangozzon el.” Állítása szerint a Műcsarnok tulajdonosaként a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Turi Attila arra hivatkozva tagadta meg a Műcsarnok lépcsőjének használatát, hogy az intézmény a nemzeti ünnepeken zárva tart.

A Hősök terén álló Műcsarnok. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

„Érdekes módon ez 2014. március 15-én nem volt akadály, amikor Orbán Viktor ugyanitt mondhatott a Békemenet résztvevőinek beszédet… Vajon mitől félnek Orbánék és a kiszolgálóik? Talán kellemetlen lenne, hogy ezen az ikonikus helyszínen százezrek kiabálnák, hogy ruszkik haza? Sokmillió magyar ember nevében elvárjuk, hogy mindannyiunk közös örökségét képező Műcsarnok vezetője haladéktalanul vizsgálja felül a kicsinyes döntését” – írta Magyar.

Az intézmény a 444 megkeresésére azt írta: „a Műcsarnok október 23-án zárva tart, ahogy ezt több hete hirdetjük a hírlevelünkben és az online felületeken, a korábbi évekhez hasonlóan.”

Október 23-án a délelőtt a Civil Összefogás Fórum Békemenetet szervez, az Elvis Presley térről vonulnak a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor mond beszédet. A Tisza Párt „nemzeti menetet” hirdetett, ez délután 2-kor indul a Deák Ferenc térről, és mivel Magyar szerint „a Kossuth tér kicsi lenne az emberséges és működő Magyarország mellett kiálló százezreknek, így várhatóan a Hősök terére vonulunk és ott tartjuk a megemlékezést”.