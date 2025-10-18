Navalnijról nevezné el a Bajza utcai metrómegállót a Kétfarkú Kutya Párt

„Bajza utca - Navalnij emlékmű” névre nevezné át az M1-es metróvonal „Bajza utca” megállóját a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, az MKKP frakciójának tagja a Fővárosi Közgyűlésnek benyújtott előterjesztésében azt írja, „Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá. Túlélt egy merénylet-kísérletet, majd a Putyin-rezsim börtönbe vetette, és 2024-ben fogságban vesztette életét. Halála világszerte a szabadságért és emberi jogokért folytatott küzdelem szimbólumává vált.

Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy éppen az orosz nagykövetség szomszédságában, a Bajza utca metrómegállónál született egy emlékhely, amelyet civilek építettek és amely Navalnij előtt tiszteleg.”

A megállónál lévő emlékhelyről az elmúlt időszakban többször is elvitték a kihelyezett kegyeleti tárgyakat. Oláh János kutyapártos politikus még aznap megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki. Viszont ezeket másnapra valaki szintén eltüntette. Oláh ezután másodszor is helyreállította az emlékhelyet. A rendőrség végül elfogta a rongálót.

Baranyi szerint a civilek megmutatták, hogy fontos nekik Navalnij emléke, és hogy „elkötelezettek egy elnyomó rezsim áldozatául esett hős” melletti kiállásban.

„Éppen ezért elérkezett az idő, hogy a városvezetés is egyértelmű gesztust tegyen. Ennek első és legegyszerűbb formája, hogy a Bajza utca M1-es metrómegálló neve a jövőben »Bajza utca – Navalnij emlékmű« legyen”

– írta. A javaslatról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az elfogadásához egyszerű többség szükséges.