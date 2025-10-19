Szentté avatták Bartolo Longót, aki a nacionalista mozgalom és az olasz egység miatt sátánista lett

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Vasárnap ismét szenteket avatott a májusban pápává választott XIV. Leó, ez volt a második ilyen alkalom, írja a Telex. Ezúttal hét új szentje lett a katolikus egyháznak, van köztük laikus hittérítő, népirtás áldozata, szerzetesnő és egy ügyvéd, aki fiatal korában sátánista pap volt, de csak az olasz egységbe vetett hite miatt.

Kezdjük vele! Az 1841-ben született Bartolo Longo 1861-ban szerzett jogi diplomát, és bár szülei hithű katolikusok voltak, és őt is ebben a szellemben nevelték, az 1860-as években eltávolodott az egyháztól. A Vatikán ugyanis élesen szemben állt az Itália egységére törekvő olasz nacionalista mozgalommal, és Garibaldi is ellenségének tekintette a pápaságot. Az eltávolodása olyan lendületesre sikeredett, hogy sátánista lett, sőt, sátánista pappá is szentelték. De ez aztán pár éven belül elmúlt, 1871-ben már domonkos rendi pap lett, később ferences szerzetesekkel szegényeken és gyógyíthatatlan betegeken segített, majd számos, az egyházat szolgáló tette volt, nevét ma Pompejiben tér is viseli.

A többi új szent:

  • Choukrallah Maloyan örmény püspök, akit az örmény népirtás idején öltek meg 1915-ben Törökországban;
  • Peter To Rot, laikus hithirdető Pápua-Új-Guineából;
  • Vincenza Maria Poloni olasz szerzetesnő;
  • Maria Troncatti az olasz misszionáriusnő;
  • José Gregorio Hernández Cisneros venezuelai orvos,
  • és a szintén venezuelai Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez szerzetesnő.
külföld xiv. leó sátánista Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez Choukrallah Maloyan katolikus egyház Vatikán örmény népirtás José Gregorio Hernández Cisneros Bartolo Longo szentté avatás Peter To Rot Vincenza Maria Poloni Maria Troncatti