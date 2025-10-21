A Rogán Antal-féle kommunikáció egyre fokozódik – úgyhogy kap rá még kétmilliárd forintot

A hétfő este közzétett kormányhatározatok alapján további kétmilliárd forintot juttatnak Rogán Antal propagandaminiszter Miniszterelnöki Kabinetirodájának „kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos” feladatokra. Mint a HVG írja, nem ez az egyetlen átcsoportosítás, ennél nagyobb összegeket is megmozdítanak a költségvetésben.

28 milliárd forintot kivesznek a Központi Maradványelszámolási Alapból, ennek a nagy részét a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kapja közelebbről meg nem határozott „egyéb működési és felhalmozási célokra”.

Kétmilliárd többlet jut a Bethlen Gábor Alapnak.

Másfél milliárd forintot csoportosítanak át agrártámogatásokra.

A kormány „egyetért a távhőkassza pozitív egyenlegének központi költségvetési forrásból származó fenntartásával”, így átutal a Rezsivédelmi Alap idei költségvetéséből 26 milliárdot, a jövő éviből 41 milliárdot az Energiaügyi Minisztériumnak.

Külön határozat szól 3,2 milliárd forintról „egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása” címen.

A „Makovecz Imre Bástyája” projekt keretében az állam megveszi a szerencsétlen sorsú egykori piliscsabai egyetemi campus kollégium épületét 1,64 milliárd forintért.