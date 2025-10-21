„Külső körülmény nem merült fel” - mondta a MOL egyik igazgatója a hétfő éjjeli tűz után

Cikkünk frissül

Már csak pislákol a tűz Százhalombattán - közölték a MOL sajtótájékoztatóján kedd délelőtt a HVG tudósítása szerint.

A MOL százhalombattai finomítójában hétfő éjjel ütött ki a tűz, és robbanásokat is hallottak.

Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója arról beszélt, egész éjjel kint volt a helyszínen, és külső körülmény nem merült fel az okok között.

Pulay cáfolta, hogy robbanás történt volna, szerinte a szemtanúk azt keverhették össze, hogy vész esetén a „fáklyára engedik” a finomítóban keletkező gázokat.

A baleset egy „erős lokális tűz volt” az AV-3-as üzemnél, ami az első feldolgozóüzem, ahol belép a finomítóba a kőolaj.

Ez fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus.

Az üzemben jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán, a kár mértékéről és a baleset okáról még mindig nincsenek részletek, egyelőre zajlanak a vizsgálatok.

Megerősítették, hogy nem sérült meg senki.

A MOL korábban azt közölte, hogy az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, és a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. „A következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.” A belföldi üzemanyagellátás biztosított.

A hatóságok vizsgálják a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.