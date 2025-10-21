Robbanás volt hétfőn a Lukoil romániai olajfinomítójában is

Felújítási-karbantartási munkák közben robbanás történt az orosz Lukoil romániai leányvállalatának ploiesti-i finomítójában, írják román lapok. A még hétfőn délelőtt történt balesetben egy 57 éves munkás súlyosan megsérült. A robbanást valószínűleg az összegyűlt gázok okozták.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak a munkavédelmi intézkedések be nem tartása és gondatlanság miatt.

Tűz nem keletkezett, a sérültet kórházba szállították.

A tervezett nagyjavítási munkálatok október 17-én kezdődtek és november 30-ig tartanak a vállalat közlése szerint.

A létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, melynek kapacitása évi 2,5 millió tonna. 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. (via Adevarul)