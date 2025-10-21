Lengyel külügyminiszter: Ha Putyin berepül a légterünkbe, nem tudom garantálni, hogy nem adjuk át a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Lengyelország valószínűleg nem engedné át a légterén a Budapestre tartó Vlagyimir Putyin repülőgépét. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter ugyanis azt mondta, nem tud garanciát vállalni rá, hogy egy független lengyel bíróság nem utasítja a kormányt a repülőgép kényszerleszállítására, és az orosz elnök Nemzetközi Büntetőbíróságnak történő átadására.

Sikorski szerint ha tényleg megvalósul a budapesti Trump-Putyin-találkozó, az orosz elnök másik útvonalat választ majd.

Radosław Sikorski Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) korábban elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen, az ICC részes tagállamai kötelesek letartóztatni Putyint, ha belép a területükre. Magyarország áprilisban lépett ki az ICC-ból, közvetlenül azelőtt, hogy a szintén nemzetközi elfogatóparanccsal sújtott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megérkezett Budapestre.

Bulgária egyébként már bejelentette, hogy az oroszok kérésére engedélyezné Putyin repülőgépének átrepülését a légterén. Georg Georgiev bolgár külügyminiszter azt mondta, ha a béke érdekében tett erőfeszítések feltétele egy budapesti találkozó, akkor az esemény megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják. (via The Guardian)