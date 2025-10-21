Stummer János a Parlamentben: Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!

Megvonta Stummer János momentumos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A legfőbb ügyész hat ügyben indítványozta ezt a tavaszi ellenzéki demonstrációkon elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt. Ezekben az ügyekben a rendőrség egyenként 104 és 175 ezer forint közötti pénzbírságokat szabott ki korábban.

Stummer viszont idén júniusban parlamenti mandátumhoz jutott.

A mentelmi bizottság határozatában a testület elnöke azt javasolta, hogy a közvádas ügyekhez hasonlóan ezekben a szabálysértéssel kapcsolatos ügyekben is függesszék fel a mentelmi jogot. Stummer János maga is tagja a mentelmi bizottságnak, így részt is vett az ügyeivel kapcsolatos ülésen, ahol elmondta, tetteit és azok következményeit vállalja, de a bizottsági döntéshozatal során nem kíván szavazni.

A parlamenti döntés előtt is szót kapott, és nem köntörfalazott: kapjátok be, mondta a kormánypárti többségnek. Így:

Az elnöklő Latorcai János méltatlannak nevezte a történteket, és jelezte, folytatása lesz az ügynek. (via 24.hu, ATV)