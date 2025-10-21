Végre mindenki láthatja, ahogy Trump király ürülékkel teríti be az ellene tüntetőket, és ahogy letérdelteti a demokratákat

Még a hét végi Trump-ellenes tüntetések – melyek királyellenes jellegéről részletesebben ebben a cikkünkben írtunk – csúcspontja környékén szóltak hírek itt-ott arról, hogy „mókás” AI-videókat posztolt az elnök arról, hogy mit „gondol” a szóban forgó eseményekről. Ezek valóságosságát akkor nem lehetett csekkolni perdöntő módon, ugyanis köhögött minden idők legfontosabb Truth Social-fiókja, vagyis egyszerűen nem volt elérhető.

Mostanra hálistennek elérhetővé vált, így kiderülhetett, hogy ami igaznak sejlett, az is volt. Hogy meglegyen egyben, mi is megmutatjuk, hogyan teríti be fekáliával Donald Trump az ellene tüntetőket:

Sőt azt is, hogy J. D. Vance alelnök posztját reposztolva miként térdepelteti le a demokratákat:

Méghogy nincs királyi-konzervatív humor.